Chân gà sốt Thái trộn với loại rau này giòn ngon hơn nhiều lần

Nguyên liệu:

- 1kg chân gà

- 100g rau tiến vua sấy khô

- 5-7 quả quất

- 1 củ tỏi

- 1 củ gừng

- 5 cây sả

- 2 quả xoài xanh

- 1 gói nước dùng lẩu Thái

Cách làm:

1. Sơ chế nguyên liệu

- Ngâm rau tiến vua sấy khô trong thau nước đá tầm 1-2 tiếng, sau đó thái khúc vừa ăn

- Chân gà rút xương rửa sạch và để ráo

- Sả, quất thái lát mỏng

- Xoài thái miếng vừa ăn.

2. Luộc chân gà

- Cho nước vào nồi, thêm cài cây sả đập dập và gừng thái lát

- Đun sôi khoảng 1 phút để sả và gừng tỏa ra mùi thơm thì cho chân gà vào luộc

- Luộc chân gà tầm 5-6 phút

- Chân gà chín vớt ra cho vào thau nước đá để giữ được độ giòn

3. Làm sốt Thái

- Cho 1 gói nước dùng lẩu Thái ra tô, thêm 7 muỗng đường + 1 chén nước lọc. Khuấy đều để đường tan.

- Phi thơm tỏi và sả đã xay nhỏ. Trút phần nước sốt vào, đun nhỏ lửa.

- Nấu khoảng 1-2 phút, khi thấy nước sốt hơi sệt lại thì tắt bếp và để nguội.

4. Trộn chân gà

Cho tất cả nguyên liệu vào tô lớn, trút phần nước sốt lên và trộn đều tay để chân gà và rau tiến vua thấm đều gia vị. Có thể ăn ngay hoặc cất trong ngăn mát tủ lạnh từ 1-2 tiếng để chân gà được giòn ngon hơn.

Chân gà kết hợp rau tiến vua giòn sần sật, thấm đẫm gia vị vô cùng hấp dẫn!