Nhà thờ màu hồng ở TP.HCM trong sắc đèn Giáng sinh

Những ngày giữa tháng 12, khi TP.HCM bắt đầu rực rỡ trong ánh đèn Giáng sinh, Nhà thờ Tân Định (Phường Võ Thị Sáu, TP.HCM) trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và giới trẻ. Vào các buổi tối cuối tuần, khu vực quanh nhà thờ nhộn nhịp hơn thường ngày, nhiều người gửi xe tại công viên rồi thong thả đi bộ sang, vừa chụp ảnh vừa tận hưởng không khí lễ hội. Các quán cà phê xung quanh với góc nhìn hướng về nhà thờ cũng đông khách, tạo nên một không gian vừa rộn ràng vừa thư thả giữa lòng thành phố.

Ghi lại khoảnh khắc ấy, Phan Thành Đạt cho biết bộ ảnh được anh thực hiện trong một buổi tối cuối tuần, khi nhà thờ lên đèn đón Giáng sinh. Theo anh Đạt, năm nào anh cũng giữ thói quen ghé Nhà thờ Tân Định vào dịp này để chụp ảnh, như một cách lưu giữ nhịp chuyển mình của thành phố vào những ngày cuối năm. “Cảm xúc khi chụp bộ ảnh này rất đặc biệt, vừa rộn ràng không khí Giáng sinh, vừa gợi lại nhiều ký ức về những mùa Noel đã qua ở Sài Gòn”, anh chia sẻ.

Từ những năm còn là sinh viên thích lang thang chụp ảnh cùng bạn bè đến khi trưởng thành và đi làm, thói quen xuống phố vào mỗi mùa Giáng sinh vẫn được anh giữ gìn. Với anh, đó không chỉ là khoảnh khắc ghi hình, mà còn là khoảng thời gian dành cho bản thân, để chậm lại giữa nhịp sống đô thị và thêm yêu thành phố đã gắn bó suốt 9 mùa Noel đáng nhớ.

Bên cạnh hoạt động tham quan, chụp ảnh, nhiều giáo dân và người dân đến nhà thờ để tham dự thánh lễ, cầu nguyện cho một mùa Giáng sinh an lành. Tiếng chuông nhà thờ vang lên trong ánh đèn rực rỡ càng làm tăng thêm không khí thiêng liêng của mùa lễ.

Giữa nhịp sống hối hả của đô thị, hình ảnh Nhà thờ Tân Định lên đèn đón Giáng sinh không chỉ mang ý nghĩa trang trí, mà còn trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi người dân tìm đến để cảm nhận sự an yên và sẻ chia những khoảnh khắc cuối năm.