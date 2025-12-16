Hộ chiếu Việt Nam tăng hai bậc

Trong bảng xếp hạng các cuốn hộ chiếu quyền lực được Henley Passport Index 2025 cập nhật vào tháng 12, thứ hạng của Việt Nam có sự thay đổi khi tăng từ vị trí thứ 92 lên 90 nhưng vẫn thấp hơn con số 87 vào năm 2024.

Công dân Việt hiện có thể nhập cảnh 50 điểm đến mà không cần visa hoặc chỉ cần xin visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử) trong tổng số 199 quốc gia, vùng lãnh thổ. Thứ hạng hộ chiếu phản ánh mức độ hội nhập và độ mở của một quốc gia. Về độ mở quốc gia, Việt Nam xếp thứ 80 khi miễn visa cho gần 40 điểm đến. Trong lần công bố hồi quý III, hộ chiếu Việt Nam được miễn visa ở 51 điểm đến toàn cầu.

Phần lớn điểm đến công dân Việt có thể nhập cảnh mà không cần visa hoặc chỉ cần visa cửa khẩu gồm các quốc gia trong khối ASEAN như Thái Lan, Singapore, Myanmar, Malaysia cũng như các đảo quốc như quần đảo Cape Verde, quần đảo Comoro, quần đảo Cook, Maldives.

Hộ chiếu Việt Nam mẫu mới. Ảnh: Ngọc Nick M

Thứ hạng hộ chiếu cao nhất Việt Nam từng nắm giữ trong lịch sử 20 năm của HPI là 78 (năm 2006, 2007). Việt Nam từng đứng thứ 79 (năm 2008, 2009), 81 (năm 2013, 2014) và 84 (2010).

Danh sách top 10 hộ chiếu quyền lực không có thay đổi nhiều so với lần xếp hạng hồi đầu quý IV. Singapore vẫn là quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, khi công dân nước này được phép nhập cảnh 193 quốc gia, vùng lãnh thổ mà không cần xin visa trước. Về độ mở visa, Singapore đứng thứ 15 toàn cầu khi miễn visa cho 164 điểm đến.

Đại diện mới nhất vào top 10 là Malaysia, cũng tăng hai bậc giống Việt Nam, khi công dân được miễn visa tại 181 điểm đến. Về độ mở quốc gia, Malasyia xếp thứ 14 khi miễn visa cho 167 quốc gia, vùng lãnh thổ. Với sự xuất hiện của Malaysia, khu vực châu Á - Thái Bình Dương có 7 đại diện vào top 10 trên tổng 37 điểm đến.

Mỹ vẫn đứng trong top 11, không thay đổi so với lần xếp hạng gần nhất. Độ mở quốc gia của Mỹ xếp hạng thấp, thứ 77 khi miễn visa cho công dân đến từ 46 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Top 10 hộ chiếu quyền lực thế giới 2025

Chỉ số Hộ chiếu Henley (Henley Passport Index) là bảng xếp hạng đánh giá sức mạnh hộ chiếu của các quốc gia, dựa trên số lượng điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước. Bảng xếp hạng được xây dựng từ nguồn dữ liệu độc quyền của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) kết hợp với phân tích của đội ngũ nghiên cứu Henley & Partners.

Với dữ liệu lịch sử kéo dài 19 năm, Henley Passport Index xếp hạng 199 hộ chiếu và 227 điểm đến trên toàn cầu, được cập nhật hàng tháng. Nhờ đó, Henley Passport Index được xem là công cụ tham chiếu quan trọng để công dân toàn cầu và các quốc gia đánh giá vị thế hộ chiếu của mình trên bản đồ di chuyển quốc tế.