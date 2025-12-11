Nhà thờ Hà Nội trang hoàng rực rỡ, sẵn sàng lên đèn đón Giáng sinh

Nhà thờ Cửa Bắc (phường Ba Đình, Hà Nội) đang được trang trí, lắp đặt dây đèn chuẩn bị đón Noel 2025

Hiện, phần trang trí hang đá của nhà thờ Cửa Bắc hoàn tất, chỉ còn chờ hoàn thiện hệ thống chiếu sáng. Trong suốt nhiều năm, nơi đây luôn là một trong những điểm đến được nhiều người mong đợi nhân dịp Noel

Tại nhà thờ Hàm Long, chiều 9/12, công nhân cũng đang tất bật lắp hệ thống đèn trước cổng ra vào

Ông Vinh kiểm tra phần đèn chiếu sáng bên trong cây thông lớn dựng trong khuôn viên của nhà thờ. Ông cho biết, việc trang trí nhà thờ được bắt đầu cách đây 1 tháng, hiện chỉ còn khá ít hạng mục, dự kiến hoàn tất trong một vài ngày tới

Đều đặn chập tối những ngày gần đây, nhà thờ Hàm Long đã bắt đầu lên đèn. Màu sắc lung linh dịp Giáng sinh luôn thu hút rất đông người dân đến chiêm ngưỡng

Không chỉ khuôn viên nhà thờ, rất nhiều cây lớn dọc con phố này cũng được phủ lên bởi những dây đèn lấp lánh, rủ xuống, tạo ra khung cảnh rực rỡ về đêm

Hoàn thiện việc trang trí sớm nhất chính là Nhà thờ Lớn (nằm trên phố Nhà Thờ). Nổi bật tại đây là hang đá rực rỡ sắc màu được dựng hoàn thiện bên ngoài, cạnh vị trí cây thông cao hàng chục mét gây ấn tượng

Không chỉ là một nhà thờ cổ kính của Hà Nội, đây còn là điểm check-in của du khách trong và ngoài nước. Ông Daniel cùng bạn bè đến từ Malaysia vui vẻ chụp hình cùng cây thông lớn tại đây.

"Tôi cảm nhận không khí vui tươi của Hà Nội trước thềm Giáng sinh từ hàng quán đến các địa điểm vui chơi. Thực sự tôi rất ấn tượng", ông nói.