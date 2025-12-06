Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thịt gà hấp nấm thơm nức, không bị nhạt thịt, càng ăn càng mê.

Thịt gà hấp với nguyên liệu bổ dưỡng này ngon "quên lối về" - 1

Nguyên liệu:

- 1 con gà ta

- Sả, lá chanh, hành lá, tỏi, ớt, gừng, hạt tiêu

- Nấm rơm, nấm đùi gà (tuỳ thích)

- Gia vị: tương ớt, muối chẩm chéo, dầu hào, bột nghệ, hạt nêm, ớt bột.

Cách làm:

Thịt gà hấp với nguyên liệu bổ dưỡng này ngon "quên lối về" - 2

- Gà rửa sạch và khử mùi với rượu trắng và gừng.

- Lấy mỡ gà thắng lên trộn với bột nghệ xát đều lên khắp da gà để thành phẩm được màu vàng hấp dẫn.

- Phi thơm tỏi, hành băm, cho nấm và cà rốt vào đảo nhanh tay với xíu muối và hạt nêm để nấm ngấm gia vị.

- Nhồi hành lá, lá chanh, sả cây, và hỗn hợp nấm vừa xào vào bụng gà, thêm hạt tiêu sọ, gừng xắt lát. Cho các loại gia vị vào và xoa đều lên khắp con gà, ướp trong vòng 1-2 tiếng.

- Hấp trong vòng 30-40 phút tuỳ kích thước của gà.

Thịt gà hấp nấm thơm nức, vị ngon đậm đà mà không hề ngán.

Chấm cùng muối ớt chua ngọt ngon "quên lối về".

Theo Đan Vy ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/12/2025 09:01 AM (GMT+7)
