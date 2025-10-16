5 món ăn nấu bằng nồi cơm điện siêu đơn giản

1. Gà nướng muối

Nguyên liệu: 1 con gà ta, bột gà rang muối bán sẵn, hành lá, gừng tươi, nước tương, 1 củ hành tây.

Cách làm:

- Rửa sạch gà, dùng khăn giấy thấm khô, sau đó xát đều bột gà rang muối từ trong ra ngoài để gà thấm vị. Tiếp theo cho gừng, hành lá và ít nước tương vào xoa đều khắp con gà, ướp ít nhất 1 tiếng cho thấm (có thể để trong ngăn mát tủ lạnh nếu trời nóng).

- Cắt hành tây thành miếng to, gừng thái lát, hành lá cắt khúc, rồi trải đều xuống đáy nồi cơm điện. Đặt con gà đã ướp lên trên, đổ luôn phần nước ướp còn lại vào nồi để tăng hương vị.

- Đóng nắp nồi, bật chế độ “nấu cơm” 2 lần liên tiếp (mỗi lần nồi tự nhảy sang chế độ “giữ ấm” thì mở ra, trở mặt gà để chín đều và ngấm hơn). Sau khi nấu xong, bạn sẽ có món gà muối vàng ruộm, da giòn nhẹ, thịt bên trong ngọt mềm và thơm lừng.

2. Chân gà kho

Nguyên liệu: Chân gà, hoa hồi, quế, lá nguyệt quế, ớt khô, tương ngọt, nước tương, hắc xì dầu, bột ngũ vị hương và đường.

Cách làm:

- Cho chân gà vào nồi nước lạnh, thêm rượu nấu ăn và vài lát gừng, đun sôi, sau đó vớt ra, xả qua nước lạnh rồi ngâm vào nước đá khoảng 10 phút, vớt ra để ráo.

- Trong lúc ngâm chân gà, cho tất cả gia vị vào nồi cơm điện, thêm lượng nước vừa đủ, bật chế độ “hấp/nấu” khoảng 15 phút. Sau đó cho chân gà đã ngâm lạnh vào nồi, tiếp tục nấu thêm 10 phút, rồi ngắt điện, đậy nắp nồi ủ để chân gà ngấm vị.

3. Gà kho khoai tây

Nguyên liệu: Thịt gà, khoai tây, cà rốt.

Gia vị: 1 viên gia vị lẩu cay (hoặc sa tế), tỏi băm, hành tây băm nhỏ, nước tương, đường, bột ngọt, rau mùi.

Cách làm:

- Chặt thịt gà thành miếng vừa ăn, cho vào nồi nước lạnh chần sơ, rồi vớt ra rửa lại bằng nước ấm cho sạch. Cà rốt gọt vỏ, cắt khúc nhỏ; khoai tây cũng gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn.

- Cho tất cả nguyên liệu vào nồi cơm điện, thêm tỏi băm, hành tây băm nhỏ, và một viên gia vị lẩu cay. Tiếp đó, trộn nước tương, đường và bột ngọt cho tan rồi đổ vào nồi.

- Đậy nắp, bật chế độ nấu cơm, khi nồi nhảy sang chế độ “giữ ấm”, mở nắp, rắc thêm rau mùi, đảo đều để món ăn thêm thơm và bóng đẹp.

4. Bánh bao hấp

Nguyên liệu: 250g bột mì, 130g nước ép từ cải bó xôi, 15g đường, 15g dầu ăn, 0,5g baking soda, 2g men nở.

Cách làm:

- Trộn tất cả nguyên liệu lại với nhau, nhào đến khi bột thật mịn và dẻo. Đây là bí quyết để bánh không bị xẹp sau khi hấp.

- Cán bột thành tấm dày hơn đồng xu một chút, cuộn tròn lại rồi gập đôi, cắt thành từng đoạn nhỏ.

- Ghép hai miếng bột chồng lên nhau, dùng tay ấn nhẹ tạo hình.

- Ủ bột 20 phút, sau đó cho vào nồi cơm điện (hoặc nồi hấp) hấp khoảng 15 phút là hoàn thành.

5. Cơm sò điệp và nấm hương

Nguyên liệu: 2 chén gạo (ngâm 30 phút rồi để ráo), nấm hương khô, tôm khô, sò điệp khô, hành tây, lạp xưởng, bắp cải.

Cách làm:

- Ngâm mềm nấm hương, tôm khô và sò điệp. Hành tây băm nhỏ, lạp xưởng cắt lát mỏng.

- Cho dầu vào chảo, phi thơm hành tây, thêm nấm hương, tôm khô, sò điệp và lạp xưởng vào đảo đều cho săn và dậy mùi. Cuối cùng cho gạo vào, nêm với nước tương, ngũ vị hương, đảo đều rồi chuyển tất cả vào nồi cơm điện. Thêm nước theo tỉ lệ 1:1 và bật chế độ nấu cơm.

- Khi cơm sắp chín, xào bắp cải với tỏi băm, nước tương, dầu hào và chút đường cho mềm. Khi cơm đã chín, cho bắp cải vào, trộn đều rồi thưởng thức.