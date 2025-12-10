Công thức sườn nướng ngon bất bại, người vụng mấy cũng làm thành công
Sườn nướng theo cách này bao nhiêu cũng hết, càng ăn càng mê.
Nguyên liệu:
- 1 tảng sườn non hoặc sườn nguyên miếng (800g–1kg)
- 1 gói gia vị lẩu Thái
- 1 muỗng dầu hào
- 1 muỗng nước mắm
- 1 muỗng tương cà
- 1 muỗng tương ớt
- 1 muỗng hạt nêm
- 1 muỗng bột tỏi
- 1 muỗng bột hành
Cách làm:
Rửa sạch sườn, để ráo.
Trộn tất cả gia vị lại với nhau thành hỗn hợp sốt.
Thoa đều lên toàn bộ tảng sườn. Bọc kín, ướp trong tủ lạnh 1–2 tiếng hoặc qua đêm càng thấm gia vị.
Làm nóng nồi chiên, nướng sườn ở mức nhiệt 180°C trong 30 phút.
Lật mặt sườn, quét thêm chút sốt rồi nướng tiếp ở mức nhiệt 200°C trong 15 phút.
Sườn vàng óng, xém cạnh, thơm nức.
Táo là loại quả siêu giầu dinh dưỡng, không chỉ là món tráng miệng ngon mà còn rất hợp để làm món sườn rim chua ngọt ngon "đỉnh chóp".
