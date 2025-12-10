Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Công thức sườn nướng ngon bất bại, người vụng mấy cũng làm thành công

Món ngon từ thịt lợn

Sườn nướng theo cách này bao nhiêu cũng hết, càng ăn càng mê.

Công thức sườn nướng ngon bất bại, người vụng mấy cũng làm thành công

Nguyên liệu:

- 1 tảng sườn non hoặc sườn nguyên miếng (800g–1kg)

- 1 gói gia vị lẩu Thái 

- 1 muỗng dầu hào

- 1 muỗng nước mắm

- 1 muỗng tương cà

- 1 muỗng tương ớt

- 1 muỗng hạt nêm

- 1 muỗng bột tỏi

- 1 muỗng bột hành

Cách làm:

Rửa sạch sườn, để ráo.

Rửa sạch sườn, để ráo.

Trộn tất cả gia vị lại với nhau thành hỗn hợp sốt.

Trộn tất cả gia vị lại với nhau thành hỗn hợp sốt.

Thoa đều lên toàn bộ tảng sườn. Bọc kín, ướp trong tủ lạnh 1–2 tiếng hoặc qua đêm càng thấm gia vị.

Làm nóng nồi chiên, nướng sườn ở mức nhiệt 180°C trong 30 phút.

Lật mặt sườn, quét thêm chút sốt rồi nướng tiếp ở mức nhiệt 200°C trong 15 phút.

&nbsp;Lật mặt sườn, quét thêm chút sốt rồi nướng tiếp ở mức nhiệt 200°C trong&nbsp;15 phút.

 Sườn vàng óng, xém cạnh, thơm nức.

&nbsp;Sườn vàng óng, xém&nbsp;cạnh, thơm nức.

 Sườn vàng óng, xém cạnh, thơm nức.

Cách làm sườn rim táo mềm mọng, vị chua ngọt siêu hấp dẫn
Cách làm sườn rim táo mềm mọng, vị chua ngọt siêu hấp dẫn

Táo là loại quả siêu giầu dinh dưỡng, không chỉ là món tráng miệng ngon mà còn rất hợp để làm món sườn rim chua ngọt ngon "đỉnh chóp".

