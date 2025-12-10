5 trải nghiệm thu hoạch nông sản theo mùa hút du khách

Mùa hái mận Mộc Châu (tháng 5 - 6)

Du khách trải nghiệm hái mận cùng chủ vườn mận tại Mộc Châu. Ảnh: Quang Kiên

Từ khoảng cuối tháng 5 đến hết tháng 6, các thung lũng mận như Nà Ka, Mu Náu trở thành "thiên đường" cho những ai muốn tận tay thu hái những trái mận hậu giòn ngọt, còn nguyên lớp phấn trắng.

Du khách đến đây được phát một chiếc giỏ tre và tự do dạo bước trong những khu vườn rộng hàng chục ha. Vị chua thanh, ngọt dịu của trái mận vừa hái tại cây được nhiều người đánh giá là trải nghiệm vị giác khó có thể tìm thấy ở thành thị.

Ngoài hoạt động hái mận, du khách còn có thể cắm trại ngay tại vườn, thưởng thức các sản phẩm chế biến từ mận như mận sấy dẻo, siro mận, rượu mận, và check-in với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Chi phí vào vườn thường được tính theo đầu người, du khách có thể ăn thỏa thích tại chỗ, chỉ trả tiền cho số lượng mận mang về.

Thu hoạch nho Ninh Thuận (tháng 8 - 9)

Vườn nho Ninh Thuận thu hút khách trong nước lẫn quốc tế nhờ trải nghiệm thực tế. Ảnh: Huyền Trần

Ninh Thuận sở hữu một điều kiện khí hậu nắng và gió, lý tưởng để trồng nho. Mùa nho chính vụ ở đây thường rơi vào khoảng tháng 8, tháng 9, biến những vườn nho ở Phan Rang - Tháp Chàm hay huyện Ninh Phước trở thành điểm đến hấp dẫn.

Khác với những vườn cây ăn trái sum suê ở miền Tây, vườn nho Ninh Thuận mang một nét riêng. Du khách đến đây được đi bộ dưới những giàn nho được thiết kế theo kiểu mái vòm, che mát khoảng không gian rộng lớn. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi lên những chùm nho xanh, nho đỏ căng mọng tạo nên khung cảnh như "vườn nho Địa Trung Hải" thu nhỏ.

Du khách đến đây không chỉ được chụp ảnh, tự tay cắt những chùm nho tươi ngon, còn được chủ vườn chia sẻ về quy trình trồng và chăm sóc cây nho. Sau khi thu hoạch, bạn có thể thưởng thức mật nho, rượu nho và các sản phẩm khác được chế biến ngay tại vườn.

Gặt lúa Tây Bắc (tháng 9 - 10)

Nhóm khách cùng người dân bản địa thu hoạch lúa trong thời gian ở Hà Giang. Ảnh: Đào Minh Tuấn

Mùa thu, những thửa ruộng bậc thang ở vùng cao Tây Bắc như Mù Cang Chải, Hoàng Su Phì hay Y Tý chuyển sang màu vàng óng. "Mùa vàng" là thời điểm đẹp nhất trong năm của vùng đất này, thu hút hàng nghìn du khách và nhiếp ảnh gia đến chiêm ngưỡng.

Hành trình trải nghiệm mùa gặt ở Tây Bắc không đơn thuần là ngắm cảnh. Du khách có thể đi sâu vào các bản làng, trò chuyện cùng đồng bào dân tộc H'Mông, Dao, Thái để hiểu hơn về văn hóa canh tác lúa nước trên địa hình dốc. Hình ảnh những người nông dân trong trang phục truyền thống, lom khom gặt lúa bằng chiếc liềm thủ công giữa biển vàng tạo nên một bức tranh lao động sống động và bình yên.

Nếu may mắn, bạn có thể xin phép người dân để được thử tự tay dùng liềm cắt những bông lúa trĩu hạt, cảm nhận mùi thơm của rơm rạ và lúa mới. Đây là một trải nghiệm mang tính kết nối sâu sắc, giúp du khách trân trọng hơn giá trị của hạt gạo và công sức của người nông dân.

Mùa dâu tây Đà Lạt (tháng 1 - 3)

Du khách đến Đà Lạt chụp ảnh, trải nghiệm hái dâu tại vườn. Ảnh: Quỳnh Trần

Khi tiết trời se lạnh đầu năm (từ tháng 1 đến tháng 3) bao trùm, cũng là lúc mùa dâu tây Đà Lạt vào độ rộ nhất.

Hiện nay, trải nghiệm hái dâu ở Đà Lạt được nâng tầm với các mô hình nông trại công nghệ cao. Thay vì những luống dâu trồng dưới đất, du khách sẽ được bước vào những nhà kính hiện đại, nơi những cây dâu được trồng trên giàn thủy canh, cao ngang tầm tay. Phương pháp này không chỉ giúp trái dâu sạch sẽ, không dính đất cát, còn mang lại sự thuận tiện và thích thú cho người thu hoạch.

Du khách sẽ được phát hộp và kéo, tự do lựa chọn những trái dâu tây đỏ mọng, căng bóng. Nhiều vườn dâu còn kết hợp phục vụ các món ăn, thức uống chế biến từ dâu tươi như sinh tố, kem, bánh, mang đến một trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn.

Mùa trái cây miệt vườn miền Tây (tháng 6 - 8)

Từ khoảng tháng 6 đến tháng 8 là thời điểm các tỉnh miền Tây Nam Bộ bước vào mùa trái cây rộ nhất. Đây là cơ hội để du khách hòa mình vào không gian miệt vườn sông nước đặc trưng và thưởng thức hàng chục loại quả ngọt nhiệt đới.

Trải nghiệm du lịch miệt vườn miền Tây không chỉ là đi bộ trong vườn. Nét độc đáo nằm ở việc du khách sẽ được ngồi trên những chiếc xuồng ba lá, len lỏi qua các con rạch nhỏ chằng chịt, hai bên là những vườn cây ăn trái trĩu quả vươn ra sát mặt nước. Bạn có thể với tay hái những chùm chôm chôm đỏ rực, những trái măng cụt tím thẫm hay ngửi mùi thơm nồng nàn của sầu riêng ngay tại vườn.

Nhiều nhà vườn áp dụng mô hình "buffet trái cây", cho phép du khách ăn thỏa thích ngay tại chỗ với một mức giá vé cố định. Sự hào sảng, nhiệt tình của người dân miền Tây cùng với sự trù phú của thiên nhiên tạo nên một chuyến đi đáng nhớ, một hành trình khám phá "vựa trái cây" lớn nhất cả nước.