Thêm một món ăn siêu đẹp mắt, ngon miệng từ thịt bò
Thịt bò kho đông cẩm thạch làm theo công thức dưới đây không chỉ ngon miệng mà cực kỳ đẹp mắt, hấp dẫn.
Nguyên liệu:
- Bắp bò: 700–800g
- Gân bò: 300g
- Gia vị: Nước mắm, hạt nêm, dầu hào, bột hành, tỏi, tiêu hạt, hành, gừng, bột gấc, quế, hồi, thảo quả.
Cách làm:
Bắp bò, gân bò rửa sạch, chần sơ cho sạch và thái miếng.
Cho gân vào nồi hầm, đổ xăm xắp nước và hầm khoảng 1 tiếng.
Thịt bắp bò ướp với nước mắm, hạt nêm, dầu hào, bột hành, tỏi và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Sau khi hầm gân 1 tiếng thì cho thịt bắp bò vào nồi, thêm hành tím, gừng, tiêu hạt, bột gấc, quế hồi thảo quả. Tiếp tục hầm 1 tiếng.
Khi thịt và gân mềm múc vào hộp, đợi nguội thì bảo quản tron ngăn mát tủ lạnh 10-12 tiếng.
Miếng thịt đông trong, cắt lát ra thấy vân bắp bò đẹp như cẩm thạch, gân giòn sần sật, hương thơm ngọt thanh tự nhiên.
