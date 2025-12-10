Thêm một món ăn siêu đẹp mắt, ngon miệng từ thịt bò

Nguyên liệu:

- Bắp bò: 700–800g

- Gân bò: 300g

- Gia vị: Nước mắm, hạt nêm, dầu hào, bột hành, tỏi, tiêu hạt, hành, gừng, bột gấc, quế, hồi, thảo quả.

Cách làm:

Bắp bò, gân bò rửa sạch, chần sơ cho sạch và thái miếng.

Cho gân vào nồi hầm, đổ xăm xắp nước và hầm khoảng 1 tiếng.

Thịt bắp bò ướp với nước mắm, hạt nêm, dầu hào, bột hành, tỏi và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Sau khi hầm gân 1 tiếng thì cho thịt bắp bò vào nồi, thêm hành tím, gừng, tiêu hạt, bột gấc, quế hồi thảo quả. Tiếp tục hầm 1 tiếng.

Khi thịt và gân mềm múc vào hộp, đợi nguội thì bảo quản tron ngăn mát tủ lạnh 10-12 tiếng.

Miếng thịt đông trong, cắt lát ra thấy vân bắp bò đẹp như cẩm thạch, gân giòn sần sật, hương thơm ngọt thanh tự nhiên.