Cách làm cơm cà ri thịt chiên xù siêu ngon, không hề bị ngán

Nguyên liệu:

- 500g thịt cốt lết

- Bột mì

- Bột chiên xù

- 1 - 2 quả trứng gà

- 1 củ cà rốt

- 1 củ khoai tây

- 1 củ hành tây

- 1 gói bột cà ri

- Nước cốt dừa

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Cà rốt, khoai tây và hành tây gọt bỏ vỏ rồi rửa sạch. Sau đó cắt nhỏ thành từng miếng khoảng 1 cm.

- Thịt heo cốt lết rửa sạch và để ráo nước.

- Dùng búa dần sơ qua miếng thịt để thịt được mềm hơn.

Bước 2: Làm thịt chiên xù

- Cho một xíu muối và tiêu lên mỗi mặt thịt rồi thoa đều

- Lăn miếng thịt qua bột mì, tiếp theo là một lớp trứng gà và sau cùng là bột chiên giòn.

- Chiên cho miếng thịt vàng đều hai mặt.

Bước 3: Nấu cà ri

- Đặt chảo lên bếp và làm nóng ở lửa lớn.

- Xào sơ cà rốt, khoai tây và một ít hành tây.

- Thêm khoảng 800ml và cho vào đó 1 gói cà ri.

- Đun lửa nhỏ cho đến khi các nguyên liệu chín đều.

- Sau cùng thêm 2 muỗng canh nước cốt dừa vào và trộn đều để cà ri sệt lại.

Bước 4: Hoàn thiện món ăn:

Chuẩn bị một đĩa cơm nóng, thái thịt chiên xù thành miếng vừa ăn, chan cà ri lên trên. Chấm thịt vào nước sốt cà ri thơm nức, sánh quyện rồi ăn cùng cơm nóng siêu ngon.