Bữa cơm chỉ cần 1 bát canh này là vừa ngon vừa bổ
Nước canh ngọt thơm, thịt sườn mềm mọng, bí đỏ ngọt bùi là món canh vừa ngon vừa dễ nấu, ai cũng mê!
Nguyên liệu
- 400g sườn
- 2 nắm tay đậu xanh bỏ vỏ
- 1 khúc bí đỏ già
- Lá mùi ta
- Gia vị chỉ cần xíu nêm hoặc xíu muối + đường phèn.
Cách làm
- Đậu xanh ngâm nở.
- Bí đỏ cắt miếng vừa ăn.
- Sườn sơ chế sạch, chần hoặc luộc với nước sôi.
- Cho xương sườn, đậu xanh, gia vị, nước vào nồi hầm chậm 3 giờ. Nồi nấu được 2 giờ thì cho bí đỏ vào. Khi chín cho thêm rau mùi thái nhỏ là xong.
Món này vừa ngon vừa mát, bổ sung nhiều dinh dưỡng, cả nhà cùng mê!Món này vừa ngon vừa mát, bổ sung nhiều dinh dưỡng, cả nhà cùng mê!
Mùa thu thời tiết chuyển se lạnh, cơ thể mệt mỏi, dễ tích tụ độc tố. Bổ sung các món canh thanh đạm này sẽ giúp thải độc gan, giúp trẻ lâu và dễ nấu.
