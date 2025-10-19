Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Bữa cơm chỉ cần 1 bát canh này là vừa ngon vừa bổ

Sự kiện: Món canh ngon Món ngon từ thịt lợn
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Nước canh ngọt thơm, thịt sườn mềm mọng, bí đỏ ngọt bùi là món canh vừa ngon vừa dễ nấu, ai cũng mê!

Bữa cơm chỉ cần 1 bát canh này là vừa ngon vừa bổ - 1

Nguyên liệu

- 400g sườn

- 2 nắm tay đậu xanh bỏ vỏ

- 1 khúc bí đỏ già

- Lá mùi ta

- Gia vị chỉ cần xíu nêm hoặc xíu muối + đường phèn.

Cách làm

Bữa cơm chỉ cần 1 bát canh này là vừa ngon vừa bổ - 2

- Đậu xanh ngâm nở.

- Bí đỏ cắt miếng vừa ăn.

- Sườn sơ chế sạch, chần hoặc luộc với nước sôi.

- Cho xương sườn, đậu xanh, gia vị, nước vào nồi hầm chậm 3 giờ. Nồi nấu được 2 giờ thì cho bí đỏ vào. Khi chín cho thêm rau mùi thái nhỏ là xong.

Món này vừa ngon vừa mát, bổ sung nhiều dinh dưỡng, cả nhà cùng mê!

5 món canh nên ăn trong mùa thu giúp thải độc gan, giúp trẻ lâu
5 món canh nên ăn trong mùa thu giúp thải độc gan, giúp trẻ lâu

Mùa thu thời tiết chuyển se lạnh, cơ thể mệt mỏi, dễ tích tụ độc tố. Bổ sung các món canh thanh đạm này sẽ giúp thải độc gan, giúp trẻ lâu và dễ nấu.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huyền Nguyễn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/10/2025 14:10 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Món canh ngon Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN