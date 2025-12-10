Vỏ sầu riêng tưởng bỏ đi, dùng nấu canh gà ngon không tưởng
Thịt gà vốn đã là nguồn protein chất lượng cao, khi kết hợp thêm vỏ sầu riêng, món canh này vừa giữ được vị ngọt thanh của thịt gà, lại có mùi sầu riêng thoang thoảng.
Tận dụng vỏ sầu riêng có thể làm món canh siêu bổ dưỡng này.
Nguyên liệu:
Vỏ sầu riêng vừa đủ (lấy phần cùi trắng bên trong), nửa con gà, vài quả táo đỏ, một ít câu kỷ tử, gừng cắt lát vừa đủ, một chút muối.
Cách làm:
Gọt bỏ lớp gai cứng bên ngoài, lấy phần cơm trắng bên trong, cắt thành miếng nhỏ để dùng.
Rửa sạch gà, chặt thành miếng vừa ăn. Làm nóng nồi, cho ít dầu vào, phi thơm gừng, sau đó cho gà vào xào.
Đổ thêm một ít rượu nấu ăn vào để khử mùi tanh của thịt gà.
Cho phần vỏ sầu riêng đã cắt nhỏ cùng táo đỏ vào nồi hầm với thịt gà, thêm lượng nước vừa đủ. Đun lửa lớn đến khi sôi rồi hạ nhỏ lửa hầm trong 45 phút. Cuối cùng cho câu kỷ tử vào, nấu thêm khoảng 5 phút rồi nêm muối vừa ăn.
Một bát canh gà hầm vỏ sầu riêng thơm nức mũi đã hoàn thành.
Rượu, cà phê, thực phẩm cay nóng hay các loại thịt bò, cừu, chó và hải sản kết hợp với sầu riêng tạo phản ứng không tốt cho cơ thể.
