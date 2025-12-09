Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Mâm cơm mùa đông xứ Nghệ chỉ nhìn thôi đã muốn về nhà ăn cơm

Sự kiện: Thực đơn

Điểm đặc biệt nhất của cơm nhà khiến ai đi đâu cũng thấy nhớ chính là ở hương vị đặc biệt, cách nấu đặc trưng của mỗi gia đình. Dù có thể đó không phải là chuẩn mực của ẩm thực, không phải là hương vị của số đông, nhưng ai cũng thèm được ăn cơm mẹ nấu là vì thế.

Chị Hoàng Huyền (Nghệ An) luôn thích được vào bếp nấu những món ăn ngon cho gia đình. Chị hài hước chia sẻ, mỗi khi đứng trong căn bếp nhỏ chị luôn được thỏa sức sáng tạo, là ngôi sao của cả nhà vì món ăn nào cũng được khen ngợi nhiệt tình.

Có lẽ, đó cũng chính là niềm hạnh phúc giản dị mà quý giá nhất. Được nấu ăn cho những người thương yêu và nhận được sự ủng hộ của cả gia đình.

Cùng ngắm những bữa cơm rất hấp dẫn và đậm nét ẩm thực xứ Nghệ của gia đình chị Huyền:

Canh rong biển - Thịt nấu bung - Dưa muối chua - Chim quay

Canh mướp đắng nhồi thịt - Chân giò heo luộc - Chả bò cuốn lá lốt - Dưa muối xổi, cà sống chấm ruốc

Canh dưa chua - Cá rô đồng rán chấm mắm tỏi - Cà tím nướng - Thịt nai xào sả ớt

Chả cá lá lốt tẩm bột&nbsp;chiên giòn - Gà kho nghệ, hành tăm - Rau khoai luộc chấm mắm gừng - Canh bí non

Canh mướp rau vặt - Lưỡi heo luộc - Bầu non xào tỏi - Nhộng xào hẹ

Bò hầm củ quả - Thịt bung - Khoai môn Lệ Phố chiên - Dưa muối chua - Bầu non xào tỏi

Bún vịt luộc nước dừa tươi

Cơm trộn - Ba chỉ xào cay - Bò khô - Dưa chua, kim chi muối xổi

Canh khoai tây rau cần - Nem rán - Cá diếc kho tương - Rau sống

Canh cà - Cá rô phi rán giòn - Tôm hấp - Đu đủ xào - Thịt chưng mắm tép

Canh cua rau mồng tơi - Lươn xào sả ớt - Gà kho nghệ - Đậu xào

Canh cá rau sắn nấu chua - Trứng cút ngâm tương - Ngọn bầu xào tỏi - Giả cầy

Canh cà chua bắp cải - Sườn xào chua ngọt - Ba chỉ xào cay - Kim chi

Nem rán - Chả cá lá lốt - Nộm xu hào cà rốt - Bún

Canh kim chi - Chân giò heo luộc kiểu Hàn Quốc - Trứng cút rim me

Canh cà nấu - Giò kho nước mắm - Thịt băm xào - Bầu non xào tỏi

Canh mướp rau vặt - Ba chỉ cháy cạnh - Su hào, cà rốt xào - Hành muối

Canh cua rau khoai - Thịt lợn kho trứng cút - Thịt cá ngạnh rim - Bầu non xào

Cả tháng không cần nghĩ thực đơn, cơm nhà luôn ngon miệng và đủ chất
Dù mới sinh nhưng chị Tuyết Chinh (Hà Nội) vẫn muốn tự tay vào bếp để chuẩn bị những bữa cơm nhà ngon miệng, hấp dẫn cho bản thân và gia đình.

Theo Hoàng Huyền ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/12/2025 14:47 PM (GMT+7)
