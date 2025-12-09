Mâm cơm mùa đông xứ Nghệ chỉ nhìn thôi đã muốn về nhà ăn cơm
Điểm đặc biệt nhất của cơm nhà khiến ai đi đâu cũng thấy nhớ chính là ở hương vị đặc biệt, cách nấu đặc trưng của mỗi gia đình. Dù có thể đó không phải là chuẩn mực của ẩm thực, không phải là hương vị của số đông, nhưng ai cũng thèm được ăn cơm mẹ nấu là vì thế.
Chị Hoàng Huyền (Nghệ An) luôn thích được vào bếp nấu những món ăn ngon cho gia đình. Chị hài hước chia sẻ, mỗi khi đứng trong căn bếp nhỏ chị luôn được thỏa sức sáng tạo, là ngôi sao của cả nhà vì món ăn nào cũng được khen ngợi nhiệt tình.
Có lẽ, đó cũng chính là niềm hạnh phúc giản dị mà quý giá nhất. Được nấu ăn cho những người thương yêu và nhận được sự ủng hộ của cả gia đình.
Cùng ngắm những bữa cơm rất hấp dẫn và đậm nét ẩm thực xứ Nghệ của gia đình chị Huyền:
Canh rong biển - Thịt nấu bung - Dưa muối chua - Chim quay
Canh mướp đắng nhồi thịt - Chân giò heo luộc - Chả bò cuốn lá lốt - Dưa muối xổi, cà sống chấm ruốc
Canh dưa chua - Cá rô đồng rán chấm mắm tỏi - Cà tím nướng - Thịt nai xào sả ớt
Chả cá lá lốt tẩm bột chiên giòn - Gà kho nghệ, hành tăm - Rau khoai luộc chấm mắm gừng - Canh bí non
Canh mướp rau vặt - Lưỡi heo luộc - Bầu non xào tỏi - Nhộng xào hẹ
Bò hầm củ quả - Thịt bung - Khoai môn Lệ Phố chiên - Dưa muối chua - Bầu non xào tỏi
Bún vịt luộc nước dừa tươi
Cơm trộn - Ba chỉ xào cay - Bò khô - Dưa chua, kim chi muối xổi
Canh khoai tây rau cần - Nem rán - Cá diếc kho tương - Rau sống
Canh cà - Cá rô phi rán giòn - Tôm hấp - Đu đủ xào - Thịt chưng mắm tép
Canh cua rau mồng tơi - Lươn xào sả ớt - Gà kho nghệ - Đậu xào
Canh cá rau sắn nấu chua - Trứng cút ngâm tương - Ngọn bầu xào tỏi - Giả cầy
Canh cà chua bắp cải - Sườn xào chua ngọt - Ba chỉ xào cay - Kim chi
Nem rán - Chả cá lá lốt - Nộm xu hào cà rốt - Bún
Canh kim chi - Chân giò heo luộc kiểu Hàn Quốc - Trứng cút rim me
Canh cà nấu - Giò kho nước mắm - Thịt băm xào - Bầu non xào tỏi
Canh mướp rau vặt - Ba chỉ cháy cạnh - Su hào, cà rốt xào - Hành muối
Canh cua rau khoai - Thịt lợn kho trứng cút - Thịt cá ngạnh rim - Bầu non xào
Dù mới sinh nhưng chị Tuyết Chinh (Hà Nội) vẫn muốn tự tay vào bếp để chuẩn bị những bữa cơm nhà ngon miệng, hấp dẫn cho bản thân và gia đình.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/12/2025 14:47 PM (GMT+7)