Trời lạnh mà nấu thịt bò theo cách này, ăn cùng cơm nóng bao nhiêu cũng hết

Nguyên liệu:

- Bắp bò: 500gr

- Sả: 4 nhánh

- Tỏi: 3 tép

- Gừng: 1 củ

- Gia vị: muối, nước mắm, bột nghệ, dầu màu điều, bột ớt Hàn Quốc, dầu ăn.

Cách làm:

Bước 1: Bắp bò ngâm vào nước muối 2-3 phút, sau đó rửa lại bằng nước cho sạch.

Bước 2: Dùng gừng xay nhuyễn xoa đều lên mặt thịt bò để tạo mùi thơm. Sau đó, rửa lại bằng nước.

Bước 3: Gừng thái sợi. Sả cắt khúc, chẻ đôi, đập dập. Tỏi băm nhuyễn.

Bước 4: Thịt bò thái miếng vuông vừa ăn, trộn đều cùng 1/2 phần gừng, tỏi, sả băm. Tiếp tục thêm nước mắm, muối, bột nghệ, bột ớt, dầu màu điều, dầu ăn vào rồi đảo đều, ướp trong khoảng 30 phút.

Bước 5:

- Thêm 2 thìa canh dầu ăn vào nồi, phi thơm phần gừng, tỏi, sả băm còn lại.

- Cho thịt bò vào xào săn trên lửa lớn. Trút vào 1 bát con nước lọc và 2 quả ớt rồi hầm trong nồi áp suất 25-30 phút cho bò mềm.

- Hầm xong mở nắp, đun tiếp cho cạn bớt nước, tới khi sền sệt thì nêm nếm lại cho vừa miệng là xong.

Miếng bắp bò thái vuông được hầm mềm, ngấm gia vị ăn với cơm nóng, bánh mì hay bún, mìăn liền đều siêu ngon, hợp vị.