Cách làm sườn rim táo mềm mọng, vị chua ngọt siêu hấp dẫn

Nguyên liệu:

- Sườn

- Táo

- Hành, tỏi

- Hạt nêm, muối, đường, mật ong, nước mắm và dầu hào.

Cách làm:

- Sườn rửa với bột mì và muối giúp sạch thơm và khử mùi tanh, để ráo nước.

- Xay nhuyễn tỏi, hành củ. Cho thêm hạt nêm, muối, đường, mật ong, nước mắm và dầu hào vào hỗn hợp hành tỏi, trộn điều gia vị cho tan đều thì ướp chung với sườn khoảng 30 phút.

- Ép táo lấy nước.

- Làm nóng chảo, cho dầu ăn vào rồi thêm sườn vào, đảo săn lại. Cho nước ép táo vào rim cùng sườn trên lửa vừa đến khi nước xốt sệt lại là được.

- Thỉnh thoảng lật trở miếng sườn để xốt ngấm đều.

Sườn rim táo có vị chua ngọt hấp dẫn, cả nhà đều mê!