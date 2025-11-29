Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Loại lá có tên cực lạ, nấu canh sườn bò ngon miễn chê

Sự kiện: Món ngon từ thịt bò Món canh ngon
Canh sườn bò lá lồm có vị chua thanh đặc trưng, thịt bò mềm mọng, ăn cùng cơm nóng bao nhiêu cũng hết.

Nguyên liệu:

- Sườn bò : 2kg

- Lá lồm : 1 mớ to

- Tỏi băm

- Gừng băm

- Hạt nêm, bột ngọt, bột canh.

Cách làm:

- Sườn rửa sạch, chần qua nồi nước sôi có thả vài lát gừng.

- Vớt sườn ra, rửa sạch lại.

- Ướp sườn với các loại gia vị và gừng băm khoảng 15 phút.

- Phi thơm tỏi, cho sườn vào xào kĩ.

- Trút nước sôi vào đun. Hớt bỏ phần bọt.

- Hạ lửa mức nhỏ nhất, hầm trong 1,5 tiếng.

- Nêm nếm gia vị vừa vặn rồi vò lá lồm cho vào.

- Hầm thêm 15 phút nữa cho ngấm vị chua của lá lồm.

Sườn bò chín mềm mọng, thấm đẫm vị chua đặc trưng của lá lồm.

Món canh sườn bò lá lồm chua dịu, hấp dẫn, ăn cùng cơm nóng vừa ngon vừa bổ dưỡng.

Theo Trang Lê ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/11/2025 23:50 PM (GMT+7)
