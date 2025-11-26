Bộ phận giá rẻ của con bò nấu lẩu đậm vị Tây Bắc ngon miễn chê

Nguyên liệu (cho 6 người ăn):

- Gan: 200gr

- Lá lách: 200gr

- Nõn đuôi: 500gr

- Sách bò: 800gr

- Tiết: 300gr

- Tổ ong bò: 300gr

- Lòng non: 300gr

- Khế chua: 3 quả

- Bột nghệ: 1 thìa cafe

- Mẻ

- Hành, tỏi khô, gừng, sả

- Nước dừa: 500ml

- Hạt nêm, bột canh, bột ngọt.

Cách làm:

- Lòng non, tổ ong, nõn đuôi, sách bò rửa sạch với nước, bóp muối và nước quất thật kĩ. Tiếp tục rửa sạch và bóp lại 1 lần với dầu ăn. Rửa lại thật sạch nhiều lần đến khi nước trong và không còn mùi hôi.

- Đun sôi nồi nước gừng, thả lòng non, nõn đuôi và tổ ong vào chần qua, vớt ra thả trực tiếp vào chậu nước lã, thái miếng to vừa ăn.

- Riêng sách bò thì không chần vì sẽ mất độ giòn.

- Tiết luộc chín tới, vớt ra chậu nước, cắt miếng vừa ăn.

- Sả, gừng, hành, tỏi đập dập, băm nhuyễn, phi thơm

- Cho nõn đuôi, lòng non và tổ ong vào xào to lửa, nêm gia vị đậm đà, đảo kĩ cho ngấm, thêm bột nghệ.

- Cho nước dừa, nước sôi ngập lòng, thêm mẻ và khế vào rồi đậy vung, đun sôi, hạ lửa om khoảng 1 tiếng.

- Khi lòng chín, tắt bếp mở vung để nguội, trời lạnh mỡ bò rất nhanh kết lại. Nhẹ nhàng hớt bỏ phần mỡ bên trên để nước lẩu thanh, không bị ngán.

Lúc ăn nhúng tiết, đậu, sách bò cùng rau cải, rau cần, cải cúc vào rồi vớt ra ăn khi vừa chín tới. Hương vị vô cùng hấp dẫn, lòng bò chín mềm, không hề bị hôi.