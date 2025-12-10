Bên trong khách sạn cao cấp U22 Việt Nam và tuyển nữ lưu trú tại SEA Games 33

Tại SEA Games 33 (diễn ra từ 3-20/12 tại Thái Lan), đội tuyển nam U22 Việt Nam được ban tổ chức sắp xếp lưu trú tại The Quarter Ramkhamhaeng by UHG. Đây là khách sạn 4 sao tọa lạc tại trung tâm Bangkok, cách sân vận động Rajamangla - nơi diễn ra các trận đấu của đội, chỉ khoảng 1,5km, rất thuận lợi cho việc di chuyển.

Theo thông tin từ trang web chính thức của khách sạn, nơi đây có 338 phòng ngủ, được thiết kế hiện đại, tinh tế. Khách sạn còn gần tuyến tàu điện ngầm MRT Orange, kết nối trực tiếp với các khu mua sắm và thương mại như Siam, Pratunam...

Bên ngoài The Quarter Ramkhamhaeng by UHG. Ảnh: The Quarter Ramkhamhaeng by UHG

Các tuyển thủ U22 Việt Nam được sắp xếp ở hạng phòng có mức giá 3-4 triệu đồng/đêm, đầy đủ tiện nghi, có minibar, máy pha trà, cà phê và Wi-Fi miễn phí.

Tại khách sạn có các không gian tập luyện thể thao như hồ bơi ngoài trời, phòng gym đạt chuẩn quốc tế… và không gian phù hợp cho các buổi họp của thầy trò ông Kim Sang Sik.

Sảnh khách sạn hiện đại. Ảnh: Booking

Sau trận thắng U22 Lào, trận đấu còn lại của vòng bảng, U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Malaysia vào lúc 16h ngày 11/12.

Phòng khách sạn có đầy đủ tiện nghi. Ảnh: Booking

Tuyển nữ Việt Nam lưu trú tại Classic Kameo Hotel and Serviced Apartments Sriracha thuộc huyện Sriracha, tỉnh Chonburi.

Khu nghỉ nằm cách sân Chonburi Daikin Stadium, nơi diễn ra 3 trận vòng bảng của đội tuyển nữ Việt Nam khoảng 22km. Đây cũng là nơi đóng quân của hai đối thủ cùng bảng - đội tuyển nữ Myanmar và Singapore.

Nơi đội tuyển nữ Việt Nam lưu trú. Ảnh: Classic Kameo Hotel and Serviced Apartments Sriracha

Khu nghỉ này có hơn 600 phòng, được thiết kế theo mô hình căn hộ dịch vụ đầy đủ tiện nghi. Nơi đây từng đạt nhiều giải thưởng uy tín về nơi lưu trú.

Đội tuyển được bố trí khoảng 20 phòng cao cấp, đủ tiện nghi như điều hòa, bếp nhỏ, ban công, TV, két sắt và Wi-Fi miễn phí. Khu nghỉ này còn có bể bơi ngoài trời, phòng xông hơi...

Khu nghỉ gồm các căn phòng mô hình căn hộ kèm nhiều tiện ích. Ảnh: Classic Kameo Hotel and Serviced Apartments Sriracha

Ẩm thực tại đây được du khách đánh giá cao. Ảnh: Classic Kameo Hotel and Serviced Apartments Sriracha