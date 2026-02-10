Mẹo nấu canh bóng trong veo, thanh ngọt, chuẩn vị truyền thống cho mâm cỗ Tết hoàn hảo

Canh bóng là món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ Tết cổ truyền của người miền Bắc, tượng trưng cho sự đủ đầy, tròn trịa và sung túc đầu năm.

Bát canh trong, vị ngọt thanh từ xương và rau củ, miếng bóng bì nở mềm, dai nhẹ tượng trưng cho sự đủ đầy, tròn trịa và sung túc đầu năm.

Tuy nhiên, để nấu canh bóng “đúng chuẩn”, không đục nước, không tanh và không ngấy là điều không đơn giản.

Dưới đây là 5 mẹo quan trọng giúp món canh bóng đạt trọn hương vị truyền thống.

1. Nấu canh bóng: Chọn nguyên liệu kỹ lưỡng

Bóng bì ngon là loại có màu vàng nhạt tự nhiên, miếng dày vừa, khô ráo, không mốc, không có mùi lạ. Khi bóp nhẹ có độ đàn hồi, không vụn nát.

Nước dùng nên ninh từ xương ống hoặc xương gà già để có vị ngọt thanh tự nhiên. Rau củ ăn kèm thường gồm su hào, cà rốt, súp lơ, đậu Hà Lan, nấm hương, hành hoa, mùi tàu.

Canh bóng là món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ Tết cổ truyền của người miền Bắc. Ảnh: Thuy Linh Do

2. Nấu canh bóng: Sơ chế bóng bì đúng cách để nở đều, không tanh

Bóng bì cần được nướng hoặc rán phồng trước khi ngâm nước ấm. Sau đó ngâm khoảng 20 – 30 phút cho mềm, rửa lại nhiều lần đến khi hết mùi dầu và mùi hôi đặc trưng.

Tiếp theo, bóp bóng với chút rượu trắng hoặc gừng đập dập, xả lại bằng nước sạch, vắt ráo rồi cắt miếng vừa ăn. Bước này giúp bóng bì thơm, không tanh và không bị nhờn khi nấu.

3. Nấu canh bóng: Phi nhẹ bóng bì để dậy mùi

Trước khi cho vào nồi canh, nên xào sơ bóng bì với một ít mỡ gà hoặc dầu ăn, thêm chút hành khô và nước mắm. Cách làm này giúp bóng bì thấm gia vị, có mùi thơm đặc trưng và không bị nhạt trong quá trình nấu.

4. Nấu canh bóng: Nấu nước dùng trong và ngọt tự nhiên

Khi ninh xương, nên chần xương trước để loại bỏ bọt bẩn, sau đó hầm lửa nhỏ trong 1,5 – 2 giờ. Trong quá trình ninh, thường xuyên hớt bọt để nước canh luôn trong.

Nêm gia vị vừa phải, tránh cho quá nhiều bột ngọt hoặc gia vị nặng mùi để giữ vị thanh tao đặc trưng của canh bóng.

5. Nấu canh bóng: Cho nguyên liệu đúng thứ tự

Khi nước dùng đã sôi nhẹ, cho các loại rau củ cứng như su hào, cà rốt vào trước. Tiếp theo là nấm hương, đậu Hà Lan, súp lơ và cuối cùng mới cho bóng bì vào, đun thêm 3 – 5 phút là được. Không nên nấu bóng quá lâu vì dễ làm bóng nhũn, mất độ dai mềm đặc trưng.

Trước khi tắt bếp, cho hành hoa, mùi tàu thái nhỏ và một chút tiêu xay để tạo mùi thơm nhẹ. Múc canh ra bát lớn, sắp xếp bóng và rau củ gọn gàng để bát canh vừa ngon vừa đẹp mắt.

Với những bí quyết trên, canh bóng miền Bắc sẽ đạt được độ trong, vị ngọt thanh, bóng bì mềm dai vừa phải, rau củ chín tới, tạo nên món canh tinh tế và trang nhã cho mâm cỗ ngày Tết. Không chỉ là món ăn, canh bóng còn là nét đẹp ẩm thực truyền thống, thể hiện sự chỉn chu và khéo léo của gia chủ trong những ngày đầu năm mới.

Chúc bạn thành công với mẹo nấu canh bóng này!