Cúng tất niên năm Ất Tỵ 2026 trước hay sau 23 tháng Chạp để cả năm may mắn, phát đạt?

Đây là câu hỏi được nhiều gia đình quan tâm mỗi dịp cuối năm. Theo phong tục truyền thống, lễ cúng tất niên thường được thực hiện vào những ngày cuối cùng của năm âm lịch, phổ biến là ngày 29 hoặc 30 tháng Chạp, tức sau lễ cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp).

Vì sao nên cúng tất niên sau 23 tháng Chạp?

23 tháng Chạp là ngày tiễn ông Công ông Táo về trời báo cáo việc trong năm. Sau mốc này, gia đình mới bắt đầu hoàn tất việc dọn dẹp, sửa soạn Tết và chuẩn bị lễ khép lại năm cũ.

Cúng tất niên mang ý nghĩa tổng kết một năm, tạ ơn thần linh – tổ tiên và mời gia tiên về ăn Tết cùng con cháu, nên được thực hiện càng gần thời khắc giao thừa càng trọn vẹn ý nghĩa.

Dân gian quan niệm, làm lễ đúng trình tự (ông Táo → tất niên → giao thừa) sẽ giúp gia đạo thuận hòa, tài lộc không bị “đứt quãng” giữa năm cũ và năm mới.

Có thể cúng tất niên trước 23 tháng Chạp không?

Trong trường hợp đặc biệt như gia đình bận rộn, phải về quê sớm, nhà có việc riêng cuối năm, điều kiện sinh hoạt không cho phép tụ họp vào 29–30 Tết …thì vẫn có thể cúng tất niên sớm hơn, nhưng nên lưu ý:

- Không nên cúng trước ngày 20 tháng Chạp.

- Khi khấn, nên trình bày rõ lý do làm lễ sớm để thể hiện sự thành tâm.

Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, đây chỉ là giải pháp linh hoạt, không phải thời điểm lý tưởng nhất.

Cúng tất niên đúng thời, khấn đúng lễ giữ đúng tâm được xem là ba yếu tố quan trọng. Ảnh minh hoạ: Fb Vũ Thanh Hoan

Cúng tất niên ngày giờ nào đẹp nhất?

- Tốt nhất: Chiều hoặc tối 30 tháng Chạp (hoặc 29 nếu năm thiếu).

- Giờ đẹp thường chọn: giờ Dậu (17–19h), Tuất (19–21h) hoặc Hợi (21–23h).

Đây là lúc dương khí ổn định, gia đình đã sum họp đông đủ, thuận lợi cho việc khấn lễ và dùng bữa tất niên.

Theo phong tục Việt Nam, cúng tất niên nên thực hiện sau ngày 23 tháng Chạp, lý tưởng nhất là vào chiều hoặc tối 29–30 Tết. Trường hợp bất khả kháng có thể làm sớm hơn nhưng cần giữ sự trang nghiêm và thành tâm để không làm mất đi ý nghĩa tâm linh của nghi lễ.

Cúng đúng thời, khấn đúng lễ giữ đúng tâm được xem là ba yếu tố quan trọng giúp gia đình đón năm mới thuận lợi, tinh thần an yên và tài lộc hanh thông.