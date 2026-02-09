3 địa điểm du xuân lý tưởng dịp tết Nguyên đán 2026 ở miền Nam

Đảo Phú Quốc, An Giang

Theo công bố của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Booking.com, có 3 điểm đến ở khu vực miền Nam được du khách Việt đặc biệt quan tâm vào dịp tết Nguyên đán (27 Tết đến mùng 6 Tết), bao gồm: Phú Quốc, Vũng Tàu và TPHCM.

Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Phú Quốc là từ khoảng tháng 11 đến tháng 4 năm sau, bởi đây là mùa khô ở phương Nam, trời ít mưa, biển lặng, sóng êm và nắng ấm.

Hệ thống nơi lưu trú tại đảo rất đa dạng, từ nhà nghỉ bình dân, đến khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Tuy nhiên, dịp Tết, du khách nên tìm đặt phòng sớm.

Các tổ hợp du lịch tại Phú Quốc đang phát triển theo mô hình “all-in-one”, giúp du khách tối ưu thời gian di chuyển, kiểm soát ngân sách nhưng vẫn tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm.

Xu hướng này ngày càng phù hợp với thói quen du lịch của người Việt, khi kỳ nghỉ Tết không chỉ dừng ở việc nghỉ ngơi mà còn kết hợp khám phá, giải trí và tận hưởng các dịch vụ chất lượng cao.

Vẻ đẹp của hòn đảo nổi tiếng Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Hà

Các điểm du lịch trên Phú Quốc được chia làm 4 khu chính là: khu trung tâm ở thị trấn Dương Đông, Nam đảo, Bắc đảo và Đông đảo với những trải nghiệm khác nhau.

Trên đảo có nhiều đặc sản hấp dẫn như: gỏi cá trích, ghẹ Hàm Ninh, còi biên mai nướng, hải sâm...

Cầu Hôn được vinh danh "Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới" tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) năm 2025. Ảnh: Hoàng Hà

Vũng Tàu, TPHCM

Nằm cách khu vực trung tâm TPHCM không quá xa, di chuyển thuận lợi nên Vũng Tàu luôn là điểm đến đông đúc vào dịp tết Nguyên đán. Trước và sau Tết là thời điểm thích hợp để du khách tới tắm biển, ngắm hoa anh đào nở rộ ở đèo Nước Ngọt, thị trấn Long Hải (cũ).

Bãi biển dài nhất và đẹp nhất Vũng Tàu là bãi Sau hay còn gọi là bãi Thùy Vân, sở hữu bãi cát trắng mịn. Tiếp đến là bãi Trước, còn được gọi là bãi Tầm Dương do nằm ở phía Tây, có thể ngắm mặt trời lặn trên biển. Du khách cũng có thể tìm tới bãi Dứa, bãi Dâu... những nơi vắng vẻ, hoang sơ hơn.

Những buổi sáng bình yên của Vũng Tàu. Ảnh: Phạm Tuấn Thành

Tới Vũng Tàu dịp Tết, du khách cũng có thể viếng thăm miếu Hòn Bà. Nằm ở độ cao 4m so với mực nước biển. Miếu Hòn Bà không chỉ có cảnh quan ấn tượng mà còn hấp dẫn nhiều du khách bởi một điều đặc biệt. Khách tới đây tham quan phải... canh ngày, canh giờ, chờ khi nước rút mới thấy đường đi.

Theo thông lệ hằng năm, trong những dịp tết Nguyên đán, thủy triều thường rút trong buổi sáng, thuận tiện cho người dân, du khách viếng đền cầu bình an, thuận lợi trong dịp đầu năm.

Vũng Tàu bình yên khi hoàng hôn. Ảnh: Phạm Tuấn Thành

Núi Bà Đen, Tây Ninh

Núi Bà Đen nằm ở phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh, có độ cao 986m - là ngọn núi cao nhất Nam Bộ, được mệnh danh "đệ nhất thiên sơn". Bà Đen được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử và danh thắng cấp quốc gia ngày 21/1/1989.

Thông thường, dịp tết Nguyên đán, khu vực núi Bà Đen có trời nắng, ít mưa, thuận tiện di chuyển và tham quan. Tới đây, du khách có thể tham quần thể chùa - miếu - động nằm rải rác từ chân núi lên lưng chừng núi. Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát được xem là "nữ thần chủ" của ngọn núi và được thờ tại tất cả các chùa, miếu, động nơi đây.

Không gian tín ngưỡng ấn tượng về đêm trên núi Bà Đen

Quần thể núi Bà Đen có nhiều điểm check-in, chụp ảnh ấn tượng. Ngoài các tiểu cảnh trong khuôn viên nhà ga cáp treo và những khúc cua trên tuyến đường trekking, du khách còn có thể lưu lại dấu ấn tại cột mốc 986m trên đỉnh núi, ban công ngắm mây ở đỉnh Vân Sơn, vườn hoa tulip, vườn Vô Ngã, cổng trời Vân Sơn, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn hay không gian thang cuốn trên đường xuống tôn tượng Bồ Tát Di Lặc.

Từ 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại núi Bà Đen sẽ diễn ra lễ hội "Hương sắc Tây Ninh 2026" gồm nhiều màn trình diễn nghệ thuật dân gian, ngắm vườn hoa hàng nghìn bông tulip, chiêm bái tượng Phật...