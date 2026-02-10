Mai anh đào bung nở khắp phố núi Đà Lạt

Những ngày sát Tết, mai anh đào, loài hoa đặc trưng của mùa xuân xứ cao nguyên, nở hồng rực khắp các con phố từ trung tâm ra đến ngoại ô Đà Lạt.

Ngọn đồi ở khu vực Xuân Thọ ngập tràn mai anh đào. Cụ Hùng, 85 tuổi, người địa phương, cho biết những gốc hoa này được trồng cách đây chừng 5 đến 10 năm trong vườn, trước hiên nhà.

Theo người bản địa, năm nay mai anh đào nở rộ, đều và đẹp hơn so với những năm trước.

"Tôi ở Đà Lạt 70 năm nhưng năm nay mới thấy xóm mình nhiều mai anh đào nở đẹp như vậy", bà Lan, ở khu Chi Lăng nói.

Mai anh đào Đà Lạt có màu hồng thắm, đẹp nhất trong khoảng hai tuần đầu từ khi chớm nở, sau đó cây bắt đầu ra lá.

Khóm mai anh đào cổ thụ bên hồ Xuân Hương. Theo người dân địa phương, mai anh đào nở kéo dài đến Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Sáng sớm bên hồ Xuân Hương, nhiều người mặc áo ấm tập thể dục và chụp ảnh bên những gốc mai anh đào.

"Đến Đà Lạt mùa này đi đâu cũng bắt gặp hoa, nhưng mình vẫn thích những tán hoa nở bên hồ", Bích Thủy, du khách từ TP HCM nói.

Hai cây mai anh đào nở trước cửa một văn phòng nằm giữa trung tâm Đà Lạt. Dọc đường Trần Hưng Đạo, hoa cũng bung cánh đồng loạt, nhuộm hồng hai bên vỉa hè.

4 cây mai anh đào nở rực rỡ tại khu vực Nhà thờ Cầu Đất, nằm cách trung tâm Đà Lạt 20 km. Ngoài những cây này, một gốc mai anh đào cổ thụ ngay cổng lên nhà thờ cũng đã trổ hoa.

Gốc mai anh đào cổ thụ dưới chân đồi ở khu vực Trại Mát, cách trung tâm Đà Lạt chừng 10 km.

Mai anh đào nở xung quanh căn biệt thự cổ ở vùng ngoại ô Đà Lạt. Nơi đây có những căn biệt thự tuổi đời gần 100 tuổi được xây dựng trước năm 1945.

Mai anh đào thường được người dân trồng bên hiên nhà.

Con đường dẫn ra ngoại ô Đà Lạt tràn ngập sắc hoa.

"Để tránh cảnh chen lấn, nhiều du khách chọn cung đường phượt ra ngoại ô để ngắm và chụp ảnh với mai anh đào", Ngọc Lan, du khách từ Đồng Nai nói.

Thời điểm này, du khách có thể tìm thấy những cung đường hoa đẹp như ở Trại Mát, Hùng Vương, bờ hồ Xuân Hương, Trường ĐH Đà Lạt.