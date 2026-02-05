Dùng loại lá này nấu món thịt kho trứng để màu đẹp, nước trong, thơm ngon chuẩn vị ngày Tết

Trong mâm cơm ngày Tết của nhiều gia đình, thịt kho trứng (còn gọi là thịt kho tàu) luôn giữ một vị trí đặc biệt. Không cầu kỳ nhưng đủ đầy, món ăn này gắn liền với ký ức sum vầy, những bữa cơm ấm cúng đầu năm và quan niệm về sự sung túc, viên mãn. Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc, thịt kho trứng vẫn chinh phục người

Theo quan niệm dân gian, miếng thịt vuông vắn tượng trưng cho sự đủ đầy, no ấm; trứng tròn đại diện cho sự viên mãn, trọn vẹn và may mắn.

Nồi thịt kho trứng đặt trên bếp suốt những ngày Tết không chỉ để tiện ăn uống mà còn mang ý nghĩa giữ lửa sum họp, gắn kết các thành viên trong gia đình.

Để làm thịt kho trứng thành công, người ta thường sử dụng loại lá quen thuộc, móc đầy vườn. Chính loại lá này làm nên hương vị dân dã thơm ngon cho món trứng kho ngày Tết

Nguyên liệu làm thịt kho trứng:

- Thịt ba chỉ hoặc thịt chân giò: 800g – 1kg

- Trứng gà hoặc trứng vịt: 6–8 quả

- Nước dừa tươi: 1–1,5 lít

- Hành tím, tỏi

- Nước mắm ngon

- Đường (hoặc nước màu thắng)

- Muối, tiêu

- Lá chuối hoặc lá mít

Cách làm thịt kho trứng

- Thịt rửa sạch, cắt miếng vuông vừa ăn. Trứng luộc chín, bóc vỏ. Thịt có thể chần sơ qua nước sôi để loại bỏ mùi và bọt bẩn.

- Ướp thịt với nước mắm, đường, hành tỏi băm trong khoảng 30 phút để thịt thấm gia vị.

- Phi thơm hành tỏi, cho thịt vào đảo săn. Có thể thắng đường tạo màu cánh gián hoặc dùng nước màu sẵn.

- Khi thịt săn lại, đổ nước dừa tươi xâm xấp mặt thịt, đun sôi rồi hạ lửa nhỏ.

- Cho trứng vào nồi, nêm nếm lại cho vừa miệng.

- Một mẹo nhỏ là đậy lá chuối hoặc lá mít lên trên sẽ giúp nước kho trong veo.

- Kho lửa nhỏ từ 60– 120 phút đến khi thịt mềm, mỡ trong, nước kho sánh nhẹ là đạt.

Bí quyết để nồi thịt kho trứng chuẩn vị ngày Tết

- Chọn thịt ba chỉ có tỷ lệ nạc – mỡ cân đối để khi kho không bị khô hay quá béo

- Dùng nước dừa tươi giúp vị ngọt thanh tự nhiên

- Kho lửa nhỏ, không đậy kín nắp để nước kho trong và không bị đục

- Thịt kho để qua một đêm thường đậm đà và ngon hơn

Không chỉ là một món ăn, thịt kho trứng ngày Tết còn là hương vị của ký ức, của sự đoàn viên và ấm áp.

Giữa nhịp sống hiện đại, nồi thịt kho trứng nghi ngút khói vẫn nhắc mỗi người về giá trị của bữa cơm gia đình và những điều giản dị nhưng bền lâu trong văn hóa ẩm thực Việt.

Chúc bạn làm thịt kho trứng với loại lá dân dã này!

*Hình ảnh do Fb Thuý Diễm thực hiện