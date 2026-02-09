Độc lạ quất đảo vàng, đào chiếc ô

Chậu quất cỡ lớn của một tiểu thương đang trở thành điểm nhấn, thu hút đông đảo người dân và người đi đường dừng chân chiêm ngưỡng. Chậu quất này được người này mua từ tỉnh Hưng Yên và hiện đang được chào bán với mức giá 120 triệu đồng. Theo chia sẻ của chủ nhân, cây quất có tuổi đời trên 10 năm, thân gốc to, tán cây rộng, quả ra dày và phân bố đều từ gốc đến ngọn.

Gốc quất độc đáo này được đặt tên là quất “đảo ngọc, đảo vàng”. Nghệ nhân đã khéo léo tạo dáng cây trên một “hòn đảo” nhân tạo, kết hợp hài hòa giữa yếu tố phong thủy và nghệ thuật tạo hình cây cảnh.

Tại Nghệ An, những ngày giáp Tết Bính Ngọ , trên tuyến đường 72m đoạn qua phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, hàng loạt nhà vườn đã đưa những cây đào “khủng” từ các vùng trồng nổi tiếng như Sa Pa, Mộc Châu…

Trong số đó, có gốc đào cổ thụ với thân to, tán xòe rộng, cành được uốn tạo thế cân đối; trên thân chi chít nụ và hoa hồng phấn, nhìn từ xa tựa như một chiếc ô khổng lồ.

Theo chủ nhân của gốc đào này, để có được cây đào độc lạ này, họ đã mất nhiều công sức tìm kiếm và vận chuyển từ vùng trồng đào phía Bắc về. Hiện cây được rao bán với giá 80 triệu đồng, nếu khách chỉ thuê về chơi Tết, mức giá cũng lên tới 60 triệu đồng.