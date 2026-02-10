Ngắm đường hoa 'Tết ta một nhà' cùng linh vật 'Xích mã Thăng Long' của Đắk Lắk

Xuân Bính Ngọ 2026, Đường hoa Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) được tổ chức tại công viên Hồ Sơn (công viên Thanh thiếu niên), kéo dài từ cổng số 1 đường Điện Biên Phủ đến cổng đại lộ Hùng Vương tiếp tục là điểm nhấn văn hóa – du xuân quen thuộc của người dân và du khách mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Đường hoa năm nay mang chủ đề “Tết ta một nhà”, thể hiện ý nghĩa đoàn viên, sum họp của mỗi gia đình Việt trong những ngày đầu năm mới. Đồng thời, chủ đề còn mang thông điệp lớn hơn trong bối cảnh hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên cũ thành tỉnh Đắk Lắk mới, với mong muốn gắn kết, hòa nhập và cùng nhau phát triển trên vùng đất hội tụ cả rừng và biển.

Không gian đường hoa tái hiện bức tranh đa sắc của vùng đất mới với rừng xanh đại ngàn, biển bạc mênh mông, cùng các sản vật đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, cá ngừ, tôm hùm. Thông điệp xuyên suốt là tinh thần đoàn kết, thấu hiểu, chung tay xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển bền vững, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Linh vật ngựa năm Bính Ngọ được lựa chọn làm hình tượng chủ đạo. Trong văn hóa dân gian, ngựa là biểu trưng cho sự bền bỉ, trung thành, dẻo dai, đồng thời thể hiện ý chí kiên cường, khát vọng tự do, chiến thắng và thành công.

Về quy mô, Đường hoa Tuy Hòa Xuân Bính Ngọ 2026 có tổng diện tích trang trí khoảng 3.000m², gồm 3 đại cảnh chính và nhiều tiểu cảnh, sử dụng khoảng 70.000 giỏ hoa các loại, kết hợp hệ thống điện chiếu sáng nghệ thuật.

Đại cảnh cổng Điện Biên Phủ với tên gọi “Song mã tương phùng” là điểm mở đầu ấn tượng.

Hình ảnh đôi tuấn mã kéo cỗ xe hạnh phúc chở theo niềm vui, may mắn, ước mơ và ký ức tuổi thơ, tượng trưng cho hành trình vươn xa, sự giao hòa giữa núi rừng và biển cả.

Đại cảnh linh vật “Xích mã Thăng Long” là điểm nhấn trung tâm.

Hình tượng Xích mã - ngựa đỏ của năm Bính Ngọ tượng trưng cho khí thế rực rỡ, đổi mới và bứt phá, lan tỏa năng lượng tích cực trong năm mới 2026.

Khép lại hành trình là đại cảnh cổng Hùng Vương - “Vạn mùa xuân”, với hình ảnh song mã tương phùng, rừng vàng - biển bạc và cổng chào nở hoa, gửi gắm khát vọng về một tỉnh nhà thịnh vượng, người dân có cuộc sống ấm no, bình yên từ miền núi đến biển khơi.