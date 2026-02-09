5 lỗi thường gặp khiến hành khách lỡ chuyến máy bay, tàu hỏa dịp Tết

1. Đến sân bay, nhà ga quá sát giờ khởi hành

Nhiều hành khách giữ thói quen đi lại như ngày thường, chỉ đến sân bay trước giờ bay khoảng một tiếng. Tuy nhiên, trong cao điểm Tết, lượng người làm thủ tục tăng đột biến, kéo theo tình trạng xếp hàng dài tại quầy check-in, soi chiếu an ninh và cửa ra máy bay.

Theo khuyến cáo của Cục Hàng không Việt Nam, hành khách nên có mặt tại sân bay trước giờ bay ít nhất 2 tiếng đối với chuyến nội địa và 3 tiếng đối với chuyến quốc tế trong cao điểm Tết. Thời gian này giúp người đi máy bay đủ thời gian làm thủ tục, soi chiếu an ninh và xử lý các tình huống phát sinh như kẹt xe, quá tải quầy check-in.

Với tàu hỏa, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khuyến nghị hành khách có mặt tại ga trước giờ tàu chạy từ 30-60 phút, đặc biệt với các ga lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng trong dịp cao điểm Tết. Hành khách cần bảo quản vé tàu (vé giấy hoặc vé điện tử) và giấy tờ tùy thân trong suốt hành trình. Trường hợp làm mất vé hoặc lên nhầm tàu, hành khách có thể phải mua vé mới hoặc bị xử phạt theo quy định.

Ảnh minh họa: Pexels.

2. Giấy tờ tùy thân không hợp lệ hoặc không trùng thông tin vé

Một lỗi phổ biến khác là giấy tờ tùy thân hết hạn, bị mờ thông tin hoặc không trùng khớp với vé. Không ít trường hợp hành khách mua vé hộ người thân, nhập sai họ tên, ngày sinh nhưng không kiểm tra lại.

Đặc biệt trong dịp Tết, nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ về quê nhưng quên mang theo giấy khai sinh hoặc giấy tờ thay thế hợp lệ. Khi phát hiện sai sót tại quầy làm thủ tục, hành khách gần như không còn đủ thời gian để xử lý.

3. Mang hành lý vi phạm quy định

Pin sạc dự phòng dung lượng lớn, chất lỏng vượt quá quy định, vật sắc nhọn để trong hành lý xách tay... là những lỗi thường gặp khiến hành khách bị giữ lại kiểm tra, thậm chí buộc quay lại làm thủ tục ký gửi.

Theo các hãng hàng không, vào cao điểm Tết, việc xử lý hành lý vi phạm có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường do lượng khách đông. Nhiều hành khách phải quay lại quầy ký gửi hoặc bỏ bớt đồ, dẫn đến trễ giờ đóng cửa lên máy bay. Với tàu hỏa, hành lý cồng kềnh cũng gây khó khăn khi di chuyển lên xuống tàu trong thời gian ngắn.

4. Không kiểm tra lại giờ tàu, giờ bay

Trong cao điểm Tết, lịch trình có thể thay đổi do điều chỉnh khai thác, ảnh hưởng thời tiết hoặc lý do kỹ thuật. Một số hành khách vẫn giữ thói quen "nhớ giờ trong đầu", không kiểm tra lại thông báo từ hãng bay hoặc ngành đường sắt.

Chỉ cần nhầm lẫn giữa giờ khởi hành và giờ kết thúc làm thủ tục, hành khách có thể bị từ chối vận chuyển dù tàu, máy bay vẫn chưa rời bến.

5. Chủ quan với kẹt xe, thời tiết và các yếu tố phát sinh

Kẹt xe tại cửa ngõ TP HCM ngày Tết Dương lịch. Ảnh: Hoàng Yến.

Kẹt xe kéo dài ở cửa ngõ thành phố, mưa lớn, tai nạn giao thông hoặc sự cố trên đường ra sân bay, nhà ga là những rủi ro thường xuyên xảy ra dịp giáp Tết.

Nhiều hành khách không dự trù thời gian dự phòng, dẫn đến việc đến nơi khi quầy làm thủ tục đã đóng. Theo khuyến cáo từ các đơn vị vận tải, trong cao điểm Tết, người dân nên xuất phát sớm hơn ngày thường ít nhất 30-60 phút để tránh rủi ro.