Lô Lô Chải 'cháy' phòng' dịp Tết, khách được gợi ý ngủ lều

Sáng 7/2, anh Tuấn Anh, du khách Hà Nội, tìm phòng tại Lô Lô Chải vào mùng 3-5 Tết. Anh gọi cho hơn 10 homestay đều được báo hết phòng. Sau đó, anh liên lạc với một số người bán trung gian và được gợi ý ngủ lều, cách cổng làng khoảng 300 m với giá 500.000 đồng mỗi đêm, không bao gồm vệ sinh khép kín. Người bán cho biết có khoảng 10 lều và hết rất nhanh, do đây là mức giá hợp lý.

"Đi du lịch mà phải ngủ lều thì quá bất tiện nên chắc bỏ qua kế hoạch ngủ đêm ở làng Lô Lô", anh nói.

Một điểm ngủ lều đang được cho thuê ở Lô Lô Chải. Ảnh: NVCC

Theo ông Sình Gỉ Gai, trưởng làng Lô Lô Chải, tính đến chiều 7/2, hầu hết phòng dịp Tết Âm lịch của 63 hộ kinh doanh homestay tại Lô Lô Chải đã được bán hết. Ông Linh Sơn, chủ homestay Amazing Lô Lô Chải, giữ nguyên giá phòng so với ngày thường, từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng, nên đã bán hết phòng Tết từ cả tháng trước. Theo ông Sơn, thời điểm có thể tìm được phòng ở Lô Lô Chải "ít nhất phải sau mùng 10 Âm lịch".

Theo khảo sát, du khách lên kế hoạch sát giờ gần như không thể thuê trực tiếp phòng từ homestay vì đa số khách đã đặt phòng Tết trước vài tháng. Ngoài ra, một số đơn vị lữ hành cũng "ôm" sẵn phòng để phục vụ riêng khách mua tour - giá khoảng 4,5 triệu đồng cho lịch trình 3 ngày 3 đêm.

Hiện tại, phòng đẹp ở Lô Lô Chải gần như không thể mua lẻ, du khách chỉ có một số lựa chọn phòng nghỉ xấu, giá từ 600.000 đồng đến 900.000 đồng, cao ngang những phòng phân khúc tiêu chuẩn tại các homestay nổi tiếng.

Một phòng nghỉ đang được cho thuê với giá 900.000 đồng dịp Tết qua trung gian. Ảnh: NVCC

Về việc cho thuê lều, UBND xã Lũng Cú cho biết tình trạng này đã diễn ra trong lễ hội hoa tam giác mạch, địa phương đã xử lý, tránh gây mất thẩm mỹ. Dịp Tết Nguyên đán, giới chức tăng cường rà soát, kiểm tra về điều kiện phục vụ khách du lịch.

Ông Sình Gỉ Gai cho biết đã phối hợp giới chức xã Lũng Cú vận động các hộ kinh doanh homestay bình ổn giá trong dịp Tết, liên tục kiểm tra việc niêm yết giá phòng tại Lô Lô Chải, ngăn chặn tình trạng nâng giá, "chặt chém" du khách.

Ông Gai nói thêm hiện cơ hội tìm phòng ở Lô Lô Chải "rất khó" nên du khách cần cẩn trọng khi có người bán. Trong trường hợp quyết định giao dịch qua trung gian, du khách nên liên hệ với chủ homestay trước hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý địa phương để kiểm tra.

Lô Lô Chải, xã Lũng Cú bắt đầu phát triển hoạt động du lịch từ năm 2011 và được Tổ chức Du lịch Thế giới (UN Tourism) hồi tháng 10 công nhận là "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025". Từ năm 2023 đến năm 2025, tổng số hộ dân ở Lô Lô Chải tăng từ 119 lên 122, số hộ kinh doanh homestay từ 29 lên 63 hộ, tỷ lệ hộ làm du lịch tăng từ 26% lên 52%. Vào các dịp lễ lớn trong năm, Lô Lô Chải đều rơi vào tình trạng "cháy phòng".