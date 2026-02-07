Cách làm nem rán dòn, thơm ngon trong mâm cỗ Tết chi tiết và đầy đủ nhất

Hướng dẫn chi tiết cách làm nem rán giòn rụm, thơm ngon

Nguyên liệu: Thịt lợn nạc vai 200gr (nên chọn loại có chút mỡ để nem không bị khô); Miến: 100gr; Trứng gà: 3 quả (chỉ sử dụng lòng đỏ); Bánh đa nem 1 gói (ưu tiên loại mềm để dễ cuốn); Giá đỗ 1 bát nhỏ; Hành tây 1 củ; Cà rốt nửa củ; Mộc nhĩ 15gr; Tỏi: 50gr; Ớt 50gr; Rau mùi một ít; Nước cốt chanh 2 muỗng cà phê; Nước mắm 50ml; Gia vị thông dụng đường, hạt nêm, tiêu xay.

Cách chế biến món nem rán

Đầu tiên bạn rửa sạch thịt lợn sau đó để ráo nước, rồi băm nhuyễn. Tiếp theo bạn rửa sạch giá đỗ, để ráo rồi dùng tay vắt kiệt nước.

Cà rốt và hành tây thì bạn nên bào sợi nhỏ sau khi đã rửa sạch và gọt vỏ. Hành lá thì thái nhỏ. Sau đó ngâm trong nước ấm khoảng 15 phút để nở mềm, rồi rửa sạch và băm nhuyễn.

Sự hòa quyện hoàn hảo của thịt heo xay, mộc nhĩ, miến, trứng… và các gia vị đặc trưng tạo nên món nem không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết.

Tiếp đến bạn trần miến sơ qua nước sôi để mềm, sau đó dùng kéo cắt thành đoạn ngắn. Sau khi hoàn tất sơ chế, cho tất cả nguyên liệu vào một tô lớn.

Thêm 2 lòng đỏ trứng gà, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, và 1 muỗng cà phê tiêu xay vào. Trộn đều hỗn hợp và để ướp trong khoảng 15 phút để thấm gia vị.

Cuốn nem đúng kỹ thuật

Trải bánh đa nem lên thớt phẳng, dùng khăn sạch nhúng nước và lau nhẹ để làm mềm bánh. Đặt 1/2 lá bánh đa nem lên giữa lớp đầu tiên để tránh bị rách khi cuốn. Múc một lượng nhân vừa phải (khoảng 3 ngón tay) trải đều lên đầu bánh.

Cuộn tròn chắc tay khoảng 2 vòng, sau đó gấp hai mép bánh lại và tiếp tục cuốn hết. Ở phần cuối bánh, dùng lòng trắng trứng bôi lên để cố định nem. Lặp lại các bước trên cho đến khi hết nhân.

Chiên nem giòn rụm

Đặt chảo lên bếp, bật lửa lớn để làm nóng chảo. Khi chảo nóng, đổ dầu ăn sao cho ngập cuộn nem.

Bạn có thể chia nhỏ phần nem đã chiên để cấp đông, khi cần chỉ cần chiên lại là có ngay món ăn nóng hổi.

Khi dầu sôi nhẹ (lăn tăn), hạ lửa nhỏ rồi cho nem vào chiên. Lật nem sau 3 phút để nem chín vàng đều. Khi nem đạt màu vàng ươm, vớt ra để trên giấy thấm dầu.

Bạn có thể chia nhỏ phần nem đã chiên để cấp đông, khi cần chỉ cần chiên lại là có ngay món ăn nóng hổi.

Pha nước chấm đậm đà

Chuẩn bị nước chấm với tỷ lệ: 1 phần nước mắm: 1 phần đường: 3 phần nước lọc. Đun hỗn hợp này trên bếp để đường tan hoàn toàn.

Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ. Ớt rửa sạch, bỏ hạt và băm nhuyễn. Rau mùi cũng được rửa sạch và thái nhỏ. Khi ăn, cho nước cốt chanh, tỏi, ớt và rau mùi vào hỗn hợp nước chấm, khuấy đều.

Thành phẩm và thưởng thức

Nem rán vàng óng, giòn tan, kết hợp với phần nhân mềm mại, thấm đượm hương vị của thịt, trứng và các loại rau củ. Khi ăn cùng bát nước chấm chua ngọt hài hòa, món nem trở nên ngon khó cưỡng.

Nem rán vàng óng, giòn tan, kết hợp với phần nhân mềm mại, thấm đượm hương vị của thịt, trứng và các loại rau củ.

Nem rán thường được dùng kèm với cơm nóng, bún tươi hoặc các loại rau sống như xà lách, húng lủi, húng quế để cân bằng hương vị. Đây là món ăn không thể thiếu trong mâm cơm gia đình hoặc những dịp đặc biệt.

Một số mẹo để nem rán giòn lâu và ngon

Lựa chọn vỏ bánh đa nem

Vỏ bánh đa nem là yếu tố quan trọng để có món nem giòn ngon. Bạn nên chọn bánh tươi, không bị khô hay rách, vì bánh cũ hoặc hỏng sẽ khó cuốn và không giữ được độ giòn khi rán.

Trước khi cuốn, bạn có thể làm mềm vỏ bánh bằng cách nhúng qua bia hoặc nước đường pha loãng. Điều này giúp bánh không bị cứng, dễ cuốn mà vẫn giữ được độ giòn khi rán.

Điều chỉnh lượng dầu rán

Dầu rán cần phải ngập nem để đảm bảo nem chín đều và có vỏ giòn ngon. Nếu dầu không đủ, nem sẽ bị ngấm dầu và không giòn.

Dầu rán cần phải ngập nem để đảm bảo nem chín đều và có vỏ giòn ngon. Nếu dầu không đủ, nem sẽ bị ngấm dầu và không giòn.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý không rán quá nhiều nem cùng lúc, vì khi cho quá nhiều nem vào chảo, nhiệt độ dầu sẽ giảm nhanh chóng, làm cho nem không đạt được độ giòn mong muốn. Chỉ nên rán từ 5-6 chiếc nem mỗi lần để đảm bảo chất lượng.

Tạo độ kết dính cho nhân

Để nhân nem không bị rơi ra ngoài trong quá trình rán, bạn cần điều chỉnh độ ẩm của nhân. Không nên để nhân quá ướt vì sẽ dễ bị tràn ra ngoài vỏ khi rán, cũng không nên để nhân quá khô vì sẽ làm nem bị cứng và thiếu độ mềm mại.

Trứng là một nguyên liệu tuyệt vời giúp nhân mềm, dẻo và kết dính tốt hơn, tạo nên độ kết cấu lý tưởng cho nem.

Rán hai lần

Một mẹo để có nem rán giòn lâu là rán nem hai lần. Lần đầu tiên, bạn rán sơ qua với lửa nhỏ để nem chín bên trong. Sau đó, vớt ra và để nguội một chút.

Nem rán thường được dùng kèm với cơm nóng, bún tươi hoặc các loại rau sống như xà lách, húng lủi, húng quế để cân bằng hương vị.

Khi chuẩn bị ăn, bạn có thể rán lại nem lần hai với lửa lớn để vỏ nem giòn tan, vàng ươm. Cách này không chỉ giúp nem giòn lâu mà còn giúp bạn kiểm soát được độ chín của nhân, đảm bảo món nem vừa ngon miệng lại hấp dẫn về hình thức.

Với những mẹo này, bạn sẽ có thể làm ra những chiếc nem rán giòn lâu, đẹp mắt và thơm ngon, lý tưởng cho bữa ăn gia đình hay đãi tiệc.