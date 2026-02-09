Làng hoa Sa Đéc rực sắc xuân, thiếu nữ mặc áo bà ba thi nhau check-in

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, làng hoa Sa Đéc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

Thời điểm này, hàng trăm giống hoa đồng loạt khoe sắc, tạo nên không gian rực rỡ, sôi động giữa vùng ven sông Tiền.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, thời tiết cuối năm tại Sa Đéc buổi sáng mát mẻ, trưa và chiều nắng nhẹ, thuận lợi cho các hoạt động tham quan, chụp ảnh.

Nhiều du khách, đặc biệt là các bạn trẻ, lựa chọn diện áo bà ba kết hợp khăn rằn - trang phục đặc trưng Nam Bộ để check-in, lưu giữ những khoảnh giữa không gian ngập tràn sắc hoa.

Làng hoa cũng thu hút nhiều nhiếp ảnh gia đến săn ảnh.

Làng hoa Sa Đéc cách TP.HCM khoảng 150 km, du khách có thể di chuyển bằng xe máy hoặc xe khách. Phần lớn các vườn hoa mở cửa miễn phí hoặc thu vé tham quan từ 20.000 - 50.000 đồng/người.

Ngoài trải nghiệm tham quan, chụp ảnh, du khách còn có thể mua hoa trực tiếp tại vườn, góp phần giúp nhà vườn tiêu thụ sản phẩm trong mùa cao điểm.

Một trong những nét đặc trưng của làng hoa Sa Đéc là mô hình trồng hoa trên mặt nước. Các chậu hoa được đặt trên giàn cao, bên dưới là kênh rạch chằng chịt. Để chăm sóc hoa, người trồng phải lội nước hoặc chèo xuồng, tạo nên hình ảnh lao động đặc trưng của vùng đất này. Trải nghiệm ngồi xuồng len lỏi giữa các luống hoa hiện được nhiều du khách lựa chọn.

Theo các hộ trồng hoa, nông dân thường tưới nước hai lần mỗi ngày để giữ hoa tươi lâu và nở đúng dịp Tết.

Năm nay, các loại hoa như cúc đỏ, cúc cam, cúc tím, xác pháo được nhiều nhà vườn chọn trồng do thị trường tiêu thụ tốt. Sức mua mùa Tết được đánh giá ổn định, khả quan hơn so với năm trước.

Làng hoa Sa Đéc có lịch sử hình thành hơn 100 năm, nằm dọc theo sông Tiền với tổng diện tích gần 1.000 ha. Từ khởi nguồn là hoa hồng, đến nay nơi đây phát triển hàng trăm chủng loại hoa, kiểng, bao gồm cả hoa trang trí công trình và cây cảnh giá trị cao.

Hiện phường Sa Đéc có khoảng 4.000 hộ sản xuất hoa, kiểng với diện tích gần 946 ha; hơn 200 cơ sở kinh doanh và khoảng 2.000 chủng loại hoa, kiểng khác nhau.

Mỗi năm, địa phương cung ứng ra thị trường khoảng 15 triệu sản phẩm hoa, kiểng. Không chỉ dừng lại ở sản xuất nông nghiệp, mô hình “vừa trồng hoa, vừa làm du lịch” đang được người dân Sa Đéc đẩy mạnh.

Việc mở cửa vườn hoa phục vụ khách tham quan được xem là hướng đi sáng tạo, góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao giá trị sản xuất và từng bước xây dựng làng hoa Sa Đéc trở thành điểm đến du lịch đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp, hướng tới phát triển bền vững trong tương lai.