Hà Nội như 'bản hòa tấu ánh sáng' dịp Giáng sinh

Tại phố Tràng Tiền, không khí Noel bắt đầu từ rất sớm. Khu vực mặt tiền được trang trí hoành tráng với tông màu đỏ - vàng đặc trưng, nổi bật nhất là mô hình đồng hồ cát chứa hàng nghìn quả châu đỏ lấp lánh. Tiểu cảnh đặt ngay cổng chính trở thành điểm dừng chân yêu thích của du khách, đặc biệt là các bạn trẻ đến chụp ảnh.

Nhiều nhà hàng cũng "bắt trend" Giáng sinh với cách trang trí độc đáo, thu hút.

Cây thông Noel khổng lồ được "trình làng", dựng trên một hộp quà khổng lồ phủ sắc màu tươi sáng, khiến cả góc phố trở nên bừng sáng khi chiều xuống.

Ánh sáng rực rỡ bao phủ toàn bộ khu vực bên ngoài một trung tâm thương mại.

Cây thông cao khoảng 10m cùng mô hình gấu bông Noel được kết từ hàng nghìn bóng đèn thu hút nhiều người đến check-in.

Những tiểu cảnh Giáng sinh bắt mắt.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ nán lại check-in với mô hình cây thông Noel.

Nhiều bạn trẻ thích thú với chuyến tàu Giáng sinh.