Núi Bà Đen đón khách trở lại sau hai tháng đóng cửa

Ngày 10/12, đại diện Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen cho biết hoạt động leo núi, dã ngoại tại khu vực này sẽ được nối lại từ ngày 12/12. Hiện tại, đơn vị chỉ mở tuyến đường bộ men theo hệ thống cột điện (đường Cột Điện).

Để đảm bảo an toàn, du khách chỉ được phép xuất phát trong khung giờ 5h-11h hằng ngày và bắt buộc đăng ký thông tin tại chốt bảo vệ dưới chân núi. Quy định này nhằm giúp đơn vị quản lý kiểm soát số lượng người, phục vụ công tác cứu hộ khi có sự cố.

Đỉnh Núi Bà Đen. Ảnh: Hải Triều

Ban quản lý lưu ý hệ thống đường dây cáp điện tại tuyến Cột Điện đang trong quá trình tháo dỡ, thi công. Du khách cần quan sát, tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng chức năng để tránh tai nạn. Đơn vị này cũng công bố số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ người leo núi trong tình huống khẩn cấp.

Ngoài các yêu cầu về an toàn, người leo núi không được mang theo vật liệu nổ, hóa chất độc hại và xả rác ra môi trường rừng. Các hành vi xâm hại cây rừng, hái lượm tài nguyên trong khu vực bảo tồn đều bị xử lý.

Một cung đường leo lên đỉnh Bà Đen. Ảnh: Trần Sang

Trước đó, hoạt động trekking núi Bà Đen bị tạm dừng từ đầu tháng 10/2025 do ảnh hưởng của bão Bualoi. Mưa lớn kéo dài khiến địa hình đồi dốc bị sạt lở cục bộ, trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách.

Núi Bà Đen cao 986 m, là ngọn núi cao nhất miền Nam. Ngoài hệ thống cáp treo đưa khách lên chùa Bà và đỉnh núi, nơi đây thu hút đông đảo giới trẻ trải nghiệm leo núi đường bộ vào các dịp cuối tuần.