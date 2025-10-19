Món ngon giúp tăng canxi cho trẻ, ăn cực cuốn mà dễ làm

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Qua công thức chia sẻ của chị Thùy Linh (Hà Nội), bạn đọc có thể tham khảo một món ăn dễ chế biến mà nhiều canxi giúp tăng chiều cao cho trẻ.

"Cải bó xôi hay còn gọi là rau bina, rau chân vịt chiên trứng cùng vài quả cà chua bi rất hợp. Tưởng không ngon mà con em đánh bay hết đĩa". Chị Thùy Linh chia sẻ.

Cải bó xôi, cà chua bi rửa sạch để ráo nước.

Sau đó có thể cắt nhỏ cải bó xôi hoặc không cắt nhỏ thì chọn lá nhỏ hoặc mua cải bó xôi baby ở các siêu thị. Cà chua bi bổ dọc làm đôi. Lần lượt cho vào bát to đập trứng gà vào. Cho nước mắm đánh đều nguyên liệu.

Cho chảo lên bếp đợi chảo đủ nhiệt cho dầu vào và chiên trứng.

Để lửa vừa phải, liu riu để tất cả cùng chín đều.

Lửa liu riu sẽ giúp món ăn thoát nước, bay hơi, đọng vị, ngon miệng hơn.

Khi chín, mầu sắc cũng đẹp hơn.

Để ra đĩa.

Hoặc cắt vào khay ăn cho trẻ. Đây là món ăn cực cuốn với trẻ nhỏ, cả về hình thức lẫn sự ngon miệng.

4 món ngon đổi vị với ‘thực phẩm vàng’ giúp đảm bảo đủ dinh dưỡng, tăng chiều cao cho trẻ
Đây là ‘thực phẩm vàng’ giúp bổ sung nguồn dinh dưỡng, nhất là canxi cho trẻ. Bạn có thể tận dụng đổi vị với 4 món ngon dưới đây để tăng chiều cao tự...

