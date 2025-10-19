Món ngon giúp tăng canxi cho trẻ, ăn cực cuốn mà dễ làm

"Cải bó xôi hay còn gọi là rau bina, rau chân vịt chiên trứng cùng vài quả cà chua bi rất hợp. Tưởng không ngon mà con em đánh bay hết đĩa". Chị Thùy Linh chia sẻ.

Cải bó xôi, cà chua bi rửa sạch để ráo nước.

Sau đó có thể cắt nhỏ cải bó xôi hoặc không cắt nhỏ thì chọn lá nhỏ hoặc mua cải bó xôi baby ở các siêu thị. Cà chua bi bổ dọc làm đôi. Lần lượt cho vào bát to đập trứng gà vào. Cho nước mắm đánh đều nguyên liệu.

Cho chảo lên bếp đợi chảo đủ nhiệt cho dầu vào và chiên trứng.

Để lửa vừa phải, liu riu để tất cả cùng chín đều.

Lửa liu riu sẽ giúp món ăn thoát nước, bay hơi, đọng vị, ngon miệng hơn.

Khi chín, mầu sắc cũng đẹp hơn.

Để ra đĩa.

Hoặc cắt vào khay ăn cho trẻ. Đây là món ăn cực cuốn với trẻ nhỏ, cả về hình thức lẫn sự ngon miệng.