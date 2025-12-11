Tự làm chả mỡ tại nhà, ngon, sạch và đảm bảo hơn ngoài hàng

Nguyên liệu:

- Nạc mông heo: 1kg

- Mỡ heo xay: 200gr

- Bột bắp: 70gr

- Nước mắm: 50gr

- Bột ngọt: 10gr

- Đường cát: 25gr

- Muối: 4gr

- Hành tím: 40gr

- Tỏi băm: 20gr

- Tiêu đen xay: 5g

Cách làm:

1. Xay thịt lần 1

- Xay thịt nạc mông trong 30 giây cho thịt tơi đều, không bị nát quá.

- Gạt thịt xuống, để nghỉ 10 giây.

2. Ướp gia vị

- Trộn đều thịt nạc xay và mỡ xay cùng các loại gia vị: nước mắm, đường, muối, bột bắp, hành tím, tỏi và tiêu xay.

- Cho thịt xay vào ngăn đá khoảng 1–1,5 tiếng để làm lạnh.

3. Làm giò sống

Để giò sống được dẻo – mịn – dai, cần áp dụng kỹ thuật “xay – cấp đông”.

- Xay 1 phút xong ngay lập tức cho vào ngăn đá 30 phút.

- Lặp đi lặp lại 4 lần. Cách này giúp thịt giữ nhiệt độ thấp, tạo độ kết dính tự nhiên mà không cần phụ gia.

4. Tạo hình – hấp chín

- Quết giò sống nhiều lần vào tô hoặc mặt phẳng để tăng độ dai.

- Dùng thìa dàn phẳng thịt chả vuông vức. Sau đó bọc bằng giấy nến, lót thêm một lớp lá chuối cho thơm.

- Cho vào nồi chiên, set nhiệt 180 độ thời gian 30 phút, sau đó bỏ giấy nến và lá chuối ra, quét lớp dầu điều lên bề mặt xung quanh chả. Và nướng 200 độ trong 10 phút cho chả mỡ vàng giòn.

Thành phẩm:

Miếng chả mỡ dai – giòn – béo nhẹ, thơm mùi tiêu và hành tỏi. Làm tại nhà vừa sạch, vừa chất lượng, cả nhà ăn yên tâm vô cùng.