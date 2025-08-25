Mâm cơm thuần Việt dân dã đến bất ngờ của gia đình nữ diễn viên nổi tiếng VTV giữa trời Tây

Mới đây, bà mẹ 2 con chia sẻ mâm cơm rất đỗi đơn giản nhưng lại làm nhiều người thích thú. Đang ở Mỹ nhưng Diệu Hương vẫn có đầy đủ nguyên liệu để nấu những bữa cơm chứa chan ẩm thực Việt.

Nữ diễn viên tâm sự: "Mâm cơm nhỏ này là em để phần cho chị bạn. Hôm nay em có cà pháo Việt Nam, là cà nén tươi các mình ạ, không trắng trẻo tròn trịa nhưng giòn tan đôm đốp chuẩn vị quê nhà. Một mâm cơm chiều thuần Việt tại Cali với những món đơn giản nhất mà ngon miệng và mang lại nhiều cảm xúc đến thế! Từ khi ở Việt Nam, vợ chồng em luôn có chung suy nghĩ là với người thân, bạn bè, không cần báo trước, bất cứ lúc nào, nếu đói, nếu mệt, cứ đến nhà em, có gì ăn nấy nhưng chắc chắn sẽ có đồ ăn ngon và một không khí gia đình ấm áp. Sang bên này cũng vậy! Guồng quay cuộc sống nhanh, mọi người đều bận, và nếu mệt, nếu đói, bạn bè, người thân, không cần báo trước, cứ đến nhà chúng em!"

Diệu Hương còn trồng được nhiều rau sạch để cải thiện bữa ăn gia đình. Cô chia sẻ: "Có một vườn rau gia vị thuần Việt thế này quý lắm các bác à, thịt cá mua đâu cũng có, nhưng kinh giới, tía tô, lá lốt, mùi tàu, rau răm… ở bên này quý quý là".

Với những ai đã quen với album "Là cơm Bòng nấu" của Diệu Hương mười mấy năm qua, hẳn không còn lạ với những bữa ăn giản dị mà "hao cơm" thế này. Nữ diễn viên nói rằng "đơn sơ" nhưng thật ra rất đầy đủ dinh dưỡng.

Nữ diễn viên nói rằng "đơn sơ" nhưng thật ra rất đầy đủ dinh dưỡng. Đây là mâm cỗ nữ diễn viên nấu cúng bác cả. Không chỉ đầy đủ mà cách trình bày cũng vô cùng đẹp mắt, sáng tạo.

Diệu Hương cho biết: "Trước kia em không nghĩ là sang bên này em vẫn có đầy đủ nguyên liệu Việt như này đâu, nhưng vì yêu, vì muốn giữ nên tìm tòi. Duyên lành gặp được những người thân quý, cần rau thơm có giống rau thơm cho nhà em trồng, thèm quả sung quả cà, có sung có cà mang đến cho em muối rồi em chia các nhà cùng ăn".

Những bữa cơm đơn giản, đậm chất cơm nhà Việt Nam trên đất Mỹ.

Một số mâm cơm thân thương khác của Diệu Hương ở Mỹ. Mâm nào mâm nấy đều hiển hiện tình quê và cho thấy sự đảm đang của nữ diễn viên trong căn bếp gia đình.

Xem thêm những thực đơn hấp dẫn của gia đình Diệu Hương mà chị em có thể tham khảo:

- Chim quay lá chanh.

- Cá quả lọc xương sốt chua ngọt

- Cánh gà chiên

- Đậu phụ tẩm bột giòn

- Đầu cá nấu canh chua

- Sườn non sốt phô mai

- Lõi rùa bò xào khoai tây

- Đậu nhồi xịt

- Chân giò hầm khoai sọ

- Ngồng cải luộc chấm xì dầu trứng

- Chân gà ngâm xả tắc

- Nầm heo nướng

- Su su luộc chấm muối vừng

- Tim, mề gà xào hoa thiên lý

- Đùi gà rang gừng ăn cùng cơm và nước canh rau muống dầm sấu

- Canh cua ăn với cà nén mắm Nghệ An

- Cá cơm khô rim giòn cùng xì dầu, tỏi, ớt, mật ong.

- Tràng trứng xào rau thập cẩm

- Ba chỉ tự quay

- Chả quế bếp nhà làm

- 1 con ngan: Nửa om sấu, phần hấp, chân đầu nấu canh măng.

- 7 concua cốm

- Rau, bún ăn kèm

- Gà trộn kiểu Hội An

- Chả xương sông

- Chả lá lốt

- Canh cải thịt viên

- Dưa cà

- Cua cốm rang me

- Bún riêu cua đồng

- Salad cà chua dưa chuột.