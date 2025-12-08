Thực đơn tiệc cưới Á - Âu của Tiên Nguyễn

Thực đơn tiệc cưới tối 7/12 của Tiên Nguyễn - Justin Cohen. Ảnh: Hoàng Dung

Khách mời được khai vị với món bào ngư tiềm hoa trùng thảo. Đây không chỉ là món ăn ngon miệng, tốt cho sức khỏe mà trong văn hóa Á Đông, bào ngư còn tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng và may mắn.

Các món chính trong tiệc gồm nhiều loại hải sản, nguyên liệu đắt đỏ như bào ngư, saffron, truffle, cá tuyết, tôm hùm... Sò điệp áp chảo ăn kèm trứng cá, được phục vụ cùng sốt saffron. Saffron được xem là gia vị đắt bậc nhất thế giới vì thu hoạch thủ công, giá có thể lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi kilogram. Tiếp đến là món bò hầm truffle - loại nấm quý hiếm, đắt đỏ, được Tiên Nguyễn yêu thích. Loại nấm này được mệnh danh là "món ăn nhà giàu" bởi sự đắt đỏ, quý hiếm và xa xỉ.

Tôm hùm áp chảo sốt Singapore và cá tuyết - loại cá trắng thượng hạng thường thấy trong các nhà hàng fine dining - cũng góp mặt trong thực đơn. Ngoài ra, tôm hùm, sò điệp, cá tuyết đều được chế biến tối giản bằng cách áp chảo để giữ được độ tươi, ngon, ngọt.

Thực đơn khép lại với xôi gà lá sen Hong Kong - nét chấm phá truyền thống trong bữa tiệc cưới kiểu Âu - và tráng miệng bằng bánh nếp đậu đỏ chiên. Tương tự bào ngư, trong văn hóa Á Đông, đậu đỏ cũng có ý nghĩa may mắn, tài lộc và là biểu tượng cho tình yêu tràn đầy, viên mãn.

Tiệc cưới của Tiên Nguyễn và ông xã người Dubai diễn ra tối 7/12. Ảnh: Quỳnh Trần

Cô dâu Tiên Nguyễn tên đầy đủ Nguyễn Hồng Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con đầu lòng của cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên và doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi tốt nghiệp quản trị kinh doanh ở London và lấy thêm bằng thạc sĩ quản trị hàng không, Tiên Nguyễn hiện điều hành một công ty thời trang chuyên phân phối sản phẩm cao cấp. Cô thường xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế như Paris, Milan, London Fashion Week.

Chồng Tiên Nguyễn tên Justin Cohen, là người gốc Dubai làm trong ngành quảng cáo, hiện hoạt động tại Việt Nam. Cả hai đã hẹn hò nhiều năm trước khi quyết định tiến đến hôn nhân, giữ mối quan hệ kín tiếng trước công chúng.