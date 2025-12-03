Món đặc sản Trung Quốc níu chân Jennifer Phạm

"Đã từng ăn và từng yêu. Lần này quay lại Trung Quốc chỉ để gặp lại 'tình cũ' tàu hũ thối. Mùi vẫn mạnh, và tình cảm vẫn nguyên vẹn", Jennifer chia sẻ hôm 1/12 kèm loạt ảnh đứng trước quầy bán đậu hũ thối, xiên nướng ven đường.

Jennifer Phạm đang có chuyến vi vu Trung Quốc.

Món đậu hũ được Jennifer yêu thích cũng là món ăn vặt truyền thống, nổi tiếng vùng Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, đặc trưng bởi lớp vỏ ngoài màu đen. Cùng với tương ớt và hạt sen địa phương, món đậu này được xem như "báu vật của Hồ Nam".

Đậu hũ thối Trường Sa còn có tên gọi khác là đậu phụ thối hỏa cung điện. Từng bìa đậu được ngâm lên men trong nước muối chứa cả măng tre, nấm hương, rượu... Đậu phải ngâm khoảng 15 ngày, khi phần vỏ bên ngoài chuyển sang màu nâu đen mới đạt tiêu chuẩn. Miếng đậu sau đó được đem chiên ngập dầu cho đến khi lớp vỏ ngoài giòn rụm, bên trong vẫn mềm mịn. Khi ăn sẽ được trộn thêm cùng dầu mè, sốt ớt cùng các loại gia vị địa phương cho thêm đậm vị.

Là món ăn nổi tiếng của Trung Quốc song không phải du khách nào cũng dám thử món đậu phụ thối. Người ăn được xem đây là món ăn vặt thơm ngon, béo ngậy quyện vị cay nồng, kích thích vị giác. Còn với thực khách không dám nếm thử sẽ chỉ thấy đây là món ăn có mùi "thum thủm" khó chịu.

Món đậu phụ thối được lòng Hoa hậu sinh năm 1985.

Tương truyền, đậu phụ thối có từ đời Khang Hy, hoàng đế thứ tư của nhà Thanh. Bấy giờ, Vương Trí Hòa, một sĩ tử thi trượt, không có lộ phí về nhà nên ở lại kinh thành bán đậu phụ. Một ngày nọ, đậu phụ bị ế, anh bèn cắt đậu thành những miếng nhỏ đem ướp muối trong chum. Vài ngày sau, anh mở chum ra, thấy đậu phụ bốc mùi rất thối và chuyển sang màu lạ. Nếm thử thấy ngon, Vương Trí Hòa bèn mang ra bán. Món ăn này từ đó được nhiều người chuộng và lan truyền rộng rãi.

Ngày nay, tùy mỗi vùng ở Trung Quốc, đậu phụ thối sẽ có màu khác nhau. Có nơi đậu phụ thối mang màu vàng. Lại có vùng ngâm đậu phụ lên men đến mức chuyển sang dạng màu đen kịt. Đậu phụ thối có thể ăn sống trực tiếp, hầm, kho, nhúng lẩu,... nhưng phổ biến nhất vẫn là rán trong chảo ngập dầu rồi thưởng thức cùng rau muối chua, rau mùi, tỏi, tương ớt,...