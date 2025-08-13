Thực đơn cơm nhà ngon hơn nhà hàng của mẹ đảm Hà thành
Những mâm cơm nhà được chị Thu Phương chia sẻ lên mạng xã hội nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và khen ngợi.
Chị Thu Phương, Hà Nội có đam mê rất lớn với ẩm thực. Vì vậy, dù bận rộn với công việc và chăm sóc hai con nhỏ, nhưng mỗi bữa cơm chị nấu vẫn khiến những người kỹ tính nhất cũng phải trầm trồ khen ngợi.
Thực đơn cơm nhà chị Phương liên tục thay đổi, có khi cả tháng không trùng món. Khi đi chợ, chị Phương luôn rất "sành" trong việc lựa mua những phần thịt tươi ngon, hấp dẫn nhất như ba chỉ, nạc nọng, tràng lợn, nõn đuôi,... Khi chế biến, chị cũng thường xuyên biến tấu thành các món luộc, nướng, hấp, khìa nước dừa,... nên bữa cơm nào chồng con cũng hào hứng thưởng thức.
Mực ống nhồi thịt rim nước mắm - Tràng luộc - Canh cải thịt băm
Sườn rang muối - Nõn đuôi chiên - Mầm bắp cải xào tỏi - Canh khoai mỡ móng giò
Ba chỉ kho chả mỡ - Gà luộc - Rau muống luộc - Canh trứng cà chua
Nọng heo sốt Thái trộn thính - Chả viên tôm mực - Đỗ xào ngô bao tử - Canh chua thịt băm
Chim bồ câu nhồi thịt hầm hạt sen - Cá mú sốt cà chua - Mướp đắng xào trứng - Canh ngó khoai nấu sườn
Móng giò hầm xì dầu - Cá nục kho tiêu - Cải làn xào tỏi - Canh trứng cà chua
Đế thăn rim mắm - Trứng cuộn - Ruốc tôm - Canh cua mùng tơi
Chim bồ câu xào hành răm - Đậu nhồi thịt sốt cà chua - Rau muống luộc - Canh khoai sọ
Dạ dày, lòng nhồi tròn om nước dừa - Thịt dải luộc - Bắp cải luộc - Canh khoai sọ
Ba chỉ nướng ngũ vị - Đậu bắp luộc - Canh dưa nấu gân thăn bò
Gà nướng mắm nhĩ - Chả trứng - Đỗ luộc - Canh khoai mỡ móng giò
Cá dúi trứng chiên giòn - Móng giò lọc luộc xì dầu - Tép sông rang lá chanh - Ốc mít luộc - Bắp cải luộc - Canh mướp đắng nhồi thịt
Trứng đúc thịt - Đậu hũ non sốt thịt - Bắp cải luộc - Canh bí xanh nấm rơm nấu tôm khô
Cá trắm kho thịt - Vịt quay - Cải thìa xào nấm - Canh ốc đậu chuối
Thịt dải luộc - Tép sông rang tóp mỡ, lá chanh - Rau muống xào tỏi - Canh chua sấu
Nấm mối xào thịt bò - Ba chỉ kho chả trứng - Cải chíp luộc - Canh chua mọc sườn
U hoa bò xào nấm đùi gà, mộc nhĩ - Ốc hương sốt bơ tỏi - Bắp cải luộc - Canh cà chua
Ba chỉ kho sấu - Chả ruốc - Rau muống luộc - Canh chua
Lườn xào lăn - Đùi cánh nấu rượu mận - Lòng mề xào giá mướp - Xương nấu canh măng
Cánh gà chiên mắm tỏi - Lòng xào giá mướp - Canh cải dún
Khâu nhục - Bí non xào tỏi - Canh rau dền trứng bắc thảo, trứng muối
Ba chỉ xào cà pháo - Tép sông rang tóp mỡ, lá chanh - Canh rau dền thịt băm
Sườn chua ngọt - Ruốc bề bề - Đậu bắp luộc - Canh cải xanh
Tôm rim má đào - Ngan xào lăn - Rau muống luộc - Canh măng
Bắp cải cuộn thịt sốt cà chua - Nộm thập cẩm bột lọc - Canh bí đỏ thịt băm
Ba chỉ kho trứng cút - Đậu tẩm hành - Canh cải nấu ngao 2 cùi
Vai giòn hấp - Chả mực - Bắp cải xào cà chua - Canh bầu nấu mọc tôm
Thịt dải, cật heo xào hành răm - Mướp đắng ruốc - Canh cải thịt băm
Móng giò nấu giả cầy - Ốc hương, càng cua sốt trứng muối - Rau muống luộc - Canh chua sấu
Tôm rim nọng heo - Nem hải sản - Giá mướp xào thịt băm - Canh mướp nấu gạch tôm
Cơm trộn Hàn Quốc là món ngon hấp dẫn, cân bằng dinh dưỡng, ai cũng thích ngay từ lần đầu tiên được thưởng thức.
-13/08/2025 14:11 PM (GMT+7)