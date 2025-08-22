Cơm nhà toàn món ngon của mẹ đảm 8x được chị em chia sẻ tới tấp

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thực đơn cơm nhà đa dạng, hấp dẫn của chị Cẩm Vân (Hà Nội) khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ.

Chị Cẩm Vân (Hà Nội) chia sẻ: Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc. Và nơi sum họp đoàn tụ của mỗi gia đình chính là mâm cơm nhà. Chính vì vậy, hằng ngày dù có bận đến mấy chị Vân cũng cố gắng nấu những món ngon, hợp khẩu vị để cả nhà ăn uống thật ngon và vui vẻ bên nhau.

Gia đình chị Vân có 4 người, nhưng khẩu vị nhiều khi khác biệt. Những lúc có thời gian chị luôn muốn chiều theo sở thích của từng thành viên. Vì vậy, có những bữa cơm giản dị ít món, nhưng cũng có lúc chị thích được "bày vẽ" và nhận được rất nhiều lời khen của chồng và 2 con nhỏ.

Cánh gà chiên mắm - Rau muống xào - Bò xào lúc lắc - Canh rau sấu đá

Gà luộc - Mì xào lòng mề - Hoa mướp xào tỏi - Nước sáo gà - Cam, nhãn

Nem lụi

Gà chiên - Mỳ Ý&nbsp;sốt kem - Salad rau quả

Bún lứt sườn chua - Cháo đỗ đen - Bò bít tết

Bún ốc nguội

Bún ngan măng khô - Hạt sen long nhãn - Dừa xiêm

Cá mú hấp - Đầu cá nấu măng chua - Mì xào bò

Nọng heo nướng - Nụ bí xào tôm - Canh rau ngót nấu&nbsp;mướp - Salad thịt bò rau mầm

Cá nục rán - Đậu sốt cà chua - Rau muống xào tỏi

Bánh cuốn - Soup gà nấm

Bánh lọc Huế - Bánh chưng tiêu Huế - Bún bò Huế

Nọng heo nướng - Canh hến nấu chua - Cà muối - Rau củ quả luộc - Phồng tôm xúc hến

Rau muống xào - Vịt quay - Thịt kho trứng - Dưa hấu, vải

Sườn rim dừa - Rau bí luộc - Dưa muối - Cá xào nghệ

Sốt vang - Rau thiên lý luộc với mướp - Trâu xào lá lốt - Mận

Canh cua - Rong biển cuộn thịt bò nướng - Tép khô xào khế chua - Rau muống xào tỏi

Gà ác tần - Nộm sứa - Cơm đảo trứng tôm - Canh bí xanh nấu đầu tôm&nbsp;

Bún riêu - Bánh gio mật mía

Canh sườn nấu rau ngót - Sườn xào chua ngọt - Đậu nhồi thịt - Dưa cà mắm nêm

Chả mỡ - Gà luộc lá chanh - Nộm gà xé phay - Canh miến

Ốc hương nướng mọi - Chân gà nướng -Nem thính - Ốc hương sốt trứng muối

Ốc gai hấp sả - Chân gà nướng - Sò huyết nướng - Cháo đậu đen&nbsp;

Bò bít tết - Miến xào cua - Vải,măng cụt

Cơm đảo trứng tôm - Bún gà măng mọc

Phở bò tái nạm

Chưa biết tối nay ăn gì, học ngay những mâm cơm nhà siêu ngon của mẹ đảm
Mỗi khi chị Mai Thị Ánh (Hà Nội) vào bếp đều muốn gửi gắm yêu thương vào từng hương vị, món ăn.

