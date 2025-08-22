Cơm nhà toàn món ngon của mẹ đảm 8x được chị em chia sẻ tới tấp
Thực đơn cơm nhà đa dạng, hấp dẫn của chị Cẩm Vân (Hà Nội) khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ.
Chị Cẩm Vân (Hà Nội) chia sẻ: Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc. Và nơi sum họp đoàn tụ của mỗi gia đình chính là mâm cơm nhà. Chính vì vậy, hằng ngày dù có bận đến mấy chị Vân cũng cố gắng nấu những món ngon, hợp khẩu vị để cả nhà ăn uống thật ngon và vui vẻ bên nhau.
Gia đình chị Vân có 4 người, nhưng khẩu vị nhiều khi khác biệt. Những lúc có thời gian chị luôn muốn chiều theo sở thích của từng thành viên. Vì vậy, có những bữa cơm giản dị ít món, nhưng cũng có lúc chị thích được "bày vẽ" và nhận được rất nhiều lời khen của chồng và 2 con nhỏ.
Cánh gà chiên mắm - Rau muống xào - Bò xào lúc lắc - Canh rau sấu đá
Gà luộc - Mì xào lòng mề - Hoa mướp xào tỏi - Nước sáo gà - Cam, nhãn
Nem lụi
Gà chiên - Mỳ Ý sốt kem - Salad rau quả
Bún lứt sườn chua - Cháo đỗ đen - Bò bít tết
Bún ốc nguội
Bún ngan măng khô - Hạt sen long nhãn - Dừa xiêm
Cá mú hấp - Đầu cá nấu măng chua - Mì xào bò
Nọng heo nướng - Nụ bí xào tôm - Canh rau ngót nấu mướp - Salad thịt bò rau mầm
Cá nục rán - Đậu sốt cà chua - Rau muống xào tỏi
Bánh cuốn - Soup gà nấm
Bánh lọc Huế - Bánh chưng tiêu Huế - Bún bò Huế
Nọng heo nướng - Canh hến nấu chua - Cà muối - Rau củ quả luộc - Phồng tôm xúc hến
Rau muống xào - Vịt quay - Thịt kho trứng - Dưa hấu, vải
Sườn rim dừa - Rau bí luộc - Dưa muối - Cá xào nghệ
Sốt vang - Rau thiên lý luộc với mướp - Trâu xào lá lốt - Mận
Canh cua - Rong biển cuộn thịt bò nướng - Tép khô xào khế chua - Rau muống xào tỏi
Gà ác tần - Nộm sứa - Cơm đảo trứng tôm - Canh bí xanh nấu đầu tôm
Bún riêu - Bánh gio mật mía
Canh sườn nấu rau ngót - Sườn xào chua ngọt - Đậu nhồi thịt - Dưa cà mắm nêm
Chả mỡ - Gà luộc lá chanh - Nộm gà xé phay - Canh miến
Ốc hương nướng mọi - Chân gà nướng -Nem thính - Ốc hương sốt trứng muối
Ốc gai hấp sả - Chân gà nướng - Sò huyết nướng - Cháo đậu đen
Bò bít tết - Miến xào cua - Vải,măng cụt
Cơm đảo trứng tôm - Bún gà măng mọc
Phở bò tái nạm
