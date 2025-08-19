Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!

Không cần cầu kỳ, chỉ với những món ăn ngon từ nguyên liệu quen thuộc, bạn đã có thể biến bữa cơm gia đình thường ngày trở nên hấp dẫn, ấm cúng và trọn vẹn hương vị.

Món ăn ngon – hành trình từ gian bếp ra mâm cơm gia đình

Ẩm thực Việt Nam vốn nổi tiếng bởi sự đa dạng và phong phú. Từ bữa cơm gia đình giản dị đến những bữa tiệc sang trọng, mỗi món ăn đều mang theo hương vị riêng, gắn liền với ký ức và tình cảm. Người Việt thường nói: "Ăn cơm nhà, ấm lòng cả đời", và điều này đúng bởi mâm cơm gia đình không chỉ nuôi dưỡng thể chất mà còn vun đắp tình cảm.

Chị Minh Hạnh (32 tuổi, sống tại Hà Nội) cho biết: "Ngày đi làm bận rộn, tối về lại lo cơm nước cho chồng con, nhiều khi tôi cũng thấy áp lực. Nhưng thay vì nghĩ đó là gánh nặng, tôi coi nấu ăn như một niềm vui. Chỉ cần vài nguyên liệu quen thuộc, biến tấu một chút thôi là cả nhà đã có ngay món ăn ngon vừa đủ dinh dưỡng, vừa ấm cúng."

Theo chị Hạnh, bí quyết để bữa cơm luôn hấp dẫn nằm ở sự cân bằng: Một món mặn (thịt, cá hoặc hải sản), một món rau xanh hoặc nộm, một món canh thanh mát. Và thêm một món kho/quay/chiên để đổi vị.

Chị còn nhấn mạnh: "Quan trọng nhất vẫn là tình cảm mình gửi gắm vào từng bữa ăn. Món ăn ngon không phải vì cầu kỳ, mà bởi có người thân cùng ngồi quanh mâm cơm, cùng chia sẻ sau một ngày dài."

Sau những chia sẻ đầy cảm xúc, hãy cùng dừng chân bên mâm cơm gia đình - nơi hội tụ đủ đầy hương vị và tình thân. Không cần cao lương mỹ vị, chỉ với vài món ăn ngon quen thuộc, bữa cơm đã trở thành sợi dây gắn kết, để cả nhà quây quần, cùng thưởng thức và cùng kể nhau nghe chuyện mỗi ngày. Dưới đây là những mâm cơm gia đình với nhiều món ăn ngon mà chúng tôi gợi ý để giúp bạn đọc giải quyết vấn đề nan giải cho câu hỏi "ăn gì hôm nay".

Top 19 mâm cơm với 60+ món ăn ngon mỗi ngày, đảm bảo cả nhà "chén sạch nồi cơm"

Mâm cơm 1

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Nem rán + rau muống luộc + tép rang + nước rau luộc + rau sống.

Mâm cơm 2

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Su hào xào cà rốt + cá chiên + canh + rau sống + kiwi tráng miệng.

Mâm cơm 3

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Đầu cá nấu chua + đậu sốt cà chua + cá kho + canh chua + dưa muối.

Mâm cơm 4

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Bắp bò luộc cuộn lá lốt + thịt luộc + khoai tây chiên + canh rau + quả nho tráng miệng.

Mâm cơm 5

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Chả chiên + thịt bò xào hoa điên điển + rau sống + canh chua.

Mâm cơm 6

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Canh cua + lạc rang muối + thịt luộc + cá chiên + giò xào + bắp cải muối.

Mâm cơm 7

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Bánh gối + canh măng khô + tôm xào bơ tỏi + rau sống + bắp cải muối.

Mâm cơm 8

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Trứng hấp + nấm xào + canh rau nấu thịt bằm + quả hồng.

Mâm cơm 9

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Thịt kho trứng cút + su hào xào cà rốt + canh cua + xoài tráng miệng.

Mâm cơm 10

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Miến xào hải sản + canh xương nấu củ từ + thịt luộc + rau sống.

Mâm cơm 11

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Canh dọc mùng nấu chua + cá nấu + thịt kho + giá xào lòng gà + đậu phụ + rau sống + măng cay.

Mâm cơm 12

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Tôm hấp xả + rau cải luộc + thịt gà nấu gừng + nước rau + dưa vàng.

Mâm cơm 13

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Cá sốt cà chua + bí xanh nấu xương + quả nho.

Mâm cơm 14

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Măng xào + lòng heo + bao tử heo luộc + canh cua + cà muối.

Mâm cơm 15

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Đậu phụ chiên + mề gà xào đậu cô ve + canh măng + chả viên sốt chua ngọt.

Mâm cơm 16

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Cá kho + thịt rang + rau muống luộc + cà muối + dưa vàng.

Mâm cơm 17

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Nem thính + rau muống xào tỏi + sườn xào chua ngọt + sung muối + canh sườn nấu chua.