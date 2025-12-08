Rừng cổ thụ 'khoác áo mới' bên hồ nước ngọt đẹp nhất thế giới

Hồ Ba Bể được biết đến là một trong những hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất miền Bắc và từng được UNESCO xếp vào Top 20 hồ nước ngọt đẹp nhất thế giới. Hồ rộng khoảng 500ha, dài hơn 8km, sâu tới 35m, chứa 90 triệu m³ nước.

Nằm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, hồ được hình thành cách đây hơn 200 triệu năm trong quá trình kiến tạo lục địa, mang giá trị đặc biệt về địa chất và địa mạo. Toàn bộ khu vực hồ được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi và rừng nguyên sinh bạt ngàn.

Cỏ cây, vách núi, những khóm lan rừng rực sắc màu cùng hệ thống suối ngầm hòa quyện tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa thanh tao. Nhờ đó, mặt nước Ba Bể quanh năm xanh biếc, không khí trong lành, cảnh sắc hài hòa như một bức tranh thủy mặc giữa núi rừng.

Hồ Ba Bể luôn mang một vẻ đẹp thanh bình đến kỳ diệu.

Mùa đông về, Ba Bể như chậm lại. Sương mỏng phủ mặt nước, rừng già ven núi đồng loạt chuyển sang sắc vàng – cam, nổi bật giữa nền xanh thẳm. Cây rừng thay áo mới, mặt hồ phẳng lặng và tiếng mái chèo khua nhẹ tạo nên bức tranh mùa đông yên bình hiếm gặp.

Xuôi thuyền trên hồ, du khách dễ dàng bắt gặp hệ sinh thái đá vôi độc đáo: những thân cổ thụ mọc cheo leo trên vách núi cao hàng chục mét, vươn mình giữa mây trời. Không chỉ sở hữu cảnh quan kỳ vĩ, Ba Bể còn gắn với truyền thuyết đảo Bà Góa cùng đời sống văn hóa của đồng bào Tày, Nùng ven hồ. Tiếng đàn tính, điệu hát then vang vọng giữa màn sương khiến không gian trở nên vừa huyền bí, vừa ấm áp tình người.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Quỳnh Anh – Roi chia sẻ: “Tôi đã đi nhiều nơi và chụp nhiều cảnh đẹp, nhưng chuyến tác nghiệp ở Ba Bể đầu đông mang đến cảm xúc rất khác. Giữa những tán lá chuyển màu, mặt hồ phủ sương, tôi cảm nhận một sự bình yên khó diễn tả. Điều khiến tôi xúc động nhất là hành trình trên chiếc thuyền độc mộc do phụ nữ Tày chèo lái. Họ am hiểu từng nhịp nước, từng khe núi và đưa tôi đến những điểm chỉ người bản địa mới biết – nơi ánh sáng chạm mặt hồ, nơi rừng núi soi bóng tạo nên những khung hình hiếm có”.

“Mỗi cú bấm máy hôm ấy không chỉ ghi lại những khoảnh khắc đẹp, mà còn là lời tri ân gửi đến những người phụ nữ lặng lẽ gìn giữ vẻ nguyên sơ của Ba Bể. Chuyến đi này cho tôi nhiều hơn những bức ảnh – đó là một ký ức thật sự đáng trân trọng,” nhiếp ảnh gia Nguyễn Quỳnh Anh – Roi nói.

Những hình ảnh Ba Bể khoác lên sắc vàng đỏ mùa chuyển lá, rừng cổ thụ đổi màu hòa cùng vẻ đẹp văn hóa bản địa và thiên nhiên nguyên sơ.

Giữa mặt hồ phẳng lặng là một cụm đảo nhỏ phủ kín cây cổ thụ, tán lá chuyển nhẹ sang vàng – xanh của mùa cuối thu, đầu đông.

Du khách quốc tế ngắm cảnh và chụp ảnh khi thuyền xuôi nhẹ giữa lòng hồ Ba Bể trong buổi sáng mùa đông se lạnh.

Vách núi đá vôi dựng đứng với những thân cây cổ thụ mọc cheo leo, đổi màu lá giữa mùa đông.

Cây rừng chuyển lá khoe sắc vàng – cam nổi bật trên nền vách núi đá vôi.

Tán rừng nguyên sinh tại Vườn quốc gia Ba Bể – nơi có nhiều cây gỗ cổ thụ cao hàng chục mét, tỏa bóng trên toàn vùng.

Mùa thay lá - thân và cành cây khẳng khiu, uốn lượn thành những đường cong mềm mại như một tác phẩm nghệ thuật vươn ra giữa nền rừng xanh thẫm.

Hồ Ba Bể không chỉ đẹp ở thiên nhiên hùng vĩ mà còn phong phú bởi phong tục, tập quán và văn hóa....

Cuộc sống mộc mạc, bình yên của người dân bên hồ Ba Bể.

Trên mặt hồ tĩnh lặng, thuyền du lịch đưa du khách khám phá.