Thực đơn cơm nhà siêu hấp dẫn của mẹ đảm khéo tay

Chị Thùy Nguyễn (Hà Nội) rất thích vào bếp để nấu những bữa cơm nhà ngon miệng, giàu dinh dưỡng cho cả gia đình. Chị Thùy rất hiểu khẩu vị của từng thành viên trong nhà và luôn muốn trực tiếp nấu ăn để đảm bảo chất lượng, thay vì chọn thức ăn mua sẵn.

Vì là người yêu thích ẩm thực nên chị Thùy thường xuyên thưởng thức những món ăn mới lạ của nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Mỗi khi tâm đắc với món ăn nào, chị sẽ tìm hiểu công thức và chế biến để chiêu đãi cả nhà mỗi khi rảnh rỗi. Vì vậy, thực đơn nhà chị liên tục thay đổi, khi thì sẽ toàn là các món ăn dân dã, khi lại là các món ăn rất được lòng các "thực khách" nhí như gà rán, thịt chiên phomai....

Không chỉ nấu ăn ngon, chị Thùy cũng rất chú trọng đến cách trang trí, bày biện món ăn sao cho thật đẹp mắt, hấp dẫn. Vì vậy, mỗi khi chị Thùy đăng tải mâm cơm nhà lên mạng xã hội đều nhận "cơn mưa" lời khen từ hội chị em yêu bếp.

Thịt chiên xù - Khoai chiên xù - Cơm trộn - Canh trứng cà chua

Nem cuốn - Xúc xích chiên - Thịt chiên xù - Mỳ Ý - Bắp cải luộc

Đùi gà chiên giòn - Đùi gà sốt cay - Mì Ý - Bánh mì nướng tôm phomai - Rau cải luộc

Thịt bò kho ăn cùng bánh mì - Thịt băm rang - Đỗ luộc - Dưa chuột

Thịt nướng - Salad - Gà rán

Bò sốt vang ăn kèm bánh mì - Nem cuốn - Giò lụa

Giả cầy - Chim cút quay - Bún đậu chấm mắm tôm - Thịt rim mắm - Canh trứng - Súp lơ luộc

Thịt kho tàu - Tôm rang - Canh rau cải - Măng xào

Chả cá - Chân gà sốt Thái - Canh ngao nấu chua - Giá đỗ luộc - Rau muống luộc

Vịt om sấu - Canh dưa chua - Rau cải luộc - Cà muối

Vịt nấu măng - Gà chiên - Mì mầu

Canh ngao nấu chua - Thịt kho tàu - Măng xào - Ngao xào ăn kèm bánh đa

Rau khoai lang xào tỏi - Rau muống luộc - Thịt, cá kho trám - Cà muối

Vịt luộc - Canh măng - Thịt rán

Cá chiên giòn - Đầu cá nấu dưa chua

Bắp cải xào cà chua - Bắp cải luộc - Thịt kho tàu - Chân gà xốt Thái

Vịt luộc - Canh vịt nấu măng - Chân gà sốt Thái

Gà rim mắm - Gà luộc - Miến gà - Rau muống luộc

Canh rau củ thập cẩm - Thịt luộc - Mực hấp - Thịt rim mắm - Dưa chuột