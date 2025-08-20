Cơm nhà 4 món ai nhìn cũng muốn nhanh chân về thưởng thức

Thịt ba chỉ kho đậu que, khoai tây

Nguyên liệu: 400g thịt ba chỉ, 300g đậu que (loại màu trắng), 300g khoai tây.

Gia vị: Dầu ăn, hành lá, tỏi, rượu nấu ăn, muối, nước tương, hoa hồi, hắc xì dầu, nước nóng.

Cách làm:

- Thịt ba chỉ rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Đậu que bẻ khúc, khoai tây gọt vỏ, cắt miếng dày.

- Cho thịt ba chỉ vào nồi, thêm hành, tỏi, hoa hồi rồi xào cho ra bớt mỡ, đến khi các cạnh hơi cháy xém thì cho rượu nấu ăn, nước tương và hắc xì dầu để khử mùi và tạo màu.

- Đổ nước nóng vào, rải đậu que lên trên, đậy nắp và nấu nhỏ lửa khoảng 20 phút.

- Cho khoai tây vào, đảo đều, đậy nắp lại kho thêm 10 phút, nêm nếm vừa ăn rồi tắt bếp, dọn ra thưởng thức.

Chả thịt hấp ngô

Nguyên liệu: 250g thịt heo xay, 100g ngô tươi, 40g đậu nành (hoặc đậu tằm non).

Gia vị: 15g hành lá thái nhỏ, 2g muối, 1g bột gừng, 0.5g tiêu trắng, 15g bột năng, 10g rượu nấu ăn, 30+30g nước

Cách làm:

- Cho thịt xay vào tô, thêm toàn bộ gia vị (chỉ cho 30ml nước), trộn đều cho thịt quyện dẻo.

- Cho thêm hạt ngô và đậu tươi vào, trộn đều rồi cho vào bát hấp. Dọc theo thành bát, rưới 30ml nước còn lại.

- Đặt bát vào nồi hấp khi nước đã sôi, hấp lửa lớn khoảng 25 phút. Lấy ra, dùng nóng.

Salad tôm rau củ

Nguyên liệu: 3 quả trứng luộc, 6 con tôm tươi bóc vỏ, cà rốt, đậu Hà Lan, bông cải xanh, xà lách.

Gia vị: 15g tỏi băm (3-4 tép), 15g giấm, 20g nước tương, 20g dầu hào.

Cách làm:

- Chần riêng cà rốt, bông cải xanh và đậu Hà Lan cho đến khi chín vừa ý. Chần tôm cho đến khi tôm chuyển màu. Cắt đôi quả trứng luộc và cắt nhỏ xà lách.

- Cho tất cả nguyên liệu vào một cái bát lớn, thêm gia vị, trộn đều.

Canh đuôi bò hầm khoai từ

Nguyên liệu: 500g đuôi bò, 150g khoai từ, nửa củ cà rốt, câu kỷ tử, hành bao rô, gừng, nước nóng.

Cách làm:

- Đuôi bò chặt khúc, đem chần qua nước sôi để loại bỏ bọt và mùi hôi.

- Cho đuôi bò, khoai từ đã gọt vỏ cắt khúc và cà rốt vào nồi hầm. Thêm hành, gừng và lượng nước nóng vừa đủ.

- Đặt nồi vào xửng hấp cách thủy, hầm nhỏ lửa khoảng 3 tiếng.

- Khi gần chín, rắc câu kỷ tử vào, múc ra dùng nóng.