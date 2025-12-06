Cách nấu món canh dân dã đang hot nhất trên mạng xã hội

Nguyên liệu:

- Rau cần

- Cà chua

- Hành khô

- Khoai tây

- Thì là, hành lá.

Cách làm:

- Phi thơm hành khô. Cho cà chua vào đảo đều.

- Nêm 1 thìa hạt nêm, 1 thìa bột canh.

- Cho khoai tây vào đảo đều cho ngấm gia vị.

- Thêm 500ml nước lọc vào đun nhỏ lửa cho khoai chín nhừ.

- Khi khoai tây nhừ thì dằm nhuyễn. Cho rau cần vào đảo đều.

- Khi nồi canh sôi lại thì rắc hành lá, thì là vào.

Nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng, múc ra bát và thưởng thức khi còn nóng.