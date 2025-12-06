Cách nấu món canh dân dã đang hot nhất trên mạng xã hội
Canh khoai tây rau cần là món ăn dân dã người dân Thái Bình. Những ngày gần đây, trên mạng xã hội đang rần rần chia sẻ công thức nấu món canh giản dị mà rất hấp dẫn, đưa cơm này.
Nguyên liệu:
- Rau cần
- Cà chua
- Hành khô
- Khoai tây
- Thì là, hành lá.
Cách làm:
- Phi thơm hành khô. Cho cà chua vào đảo đều.
- Nêm 1 thìa hạt nêm, 1 thìa bột canh.
- Cho khoai tây vào đảo đều cho ngấm gia vị.
- Thêm 500ml nước lọc vào đun nhỏ lửa cho khoai chín nhừ.
- Khi khoai tây nhừ thì dằm nhuyễn. Cho rau cần vào đảo đều.
- Khi nồi canh sôi lại thì rắc hành lá, thì là vào.
Nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng, múc ra bát và thưởng thức khi còn nóng.
