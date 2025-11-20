Món cá kho 'cao lương mỹ vị không sánh bằng' của MC Diệp Chi

Công thức cá kho của MC Diệp Chi gồm nguyên liệu chính là cá mắm - loại cá được ướp muối nguyên con ngay khi đánh bắt nhằm giữ độ cứng của thịt và giúp cá thêm đậm đà. Cá mắm đem kho có thể dùng cá nục, cá bạc má, cá trích...

Các nguyên liệu làm món cá kho mắm xứ Nghệ của MC Diệp Chi.

Cùng với nguyên liệu chính, món cá mắm kho xứ Nghệ không thể thiếu mật mía, vỏ quýt, hành tăm tươi, ớt, tiêu. MC Diệp Chi còn thêm chút nước chè xanh để khử mùi tanh của cá, cân bằng hương vị. Sau khi sơ chế sạch các nguyên liệu, cô xếp vào nồi kho, rưới thêm hai muỗng dầu ăn, đem đun nhỏ lửa cho đến khi cạn nước là hoàn thiện.

MC 8X khoe thành quả món cá kho sau khi đun một lửa.

Món cá kho dân dã nhưng hao cơm.

Sau vài tiếng kho lửa nhỏ, cá chín mềm, cân bằng độ mặn, có vị ngọt thanh từ mật mía quyện vị cay nồng của tiêu ớt, chút chát nhẹ từ nước chè. Chỉ cần một miếng cá, rưới chút nước xốt đậm đà là có thể "bay vèo 3 bát cơm mà vẫn còn thòm thèm". MC Diệp Chi nói vui "cao lương mỹ vị trên thế gian không sánh bằng bát cơm cá mắm quê tôi".

Diệp Chi sinh năm 1986, được xem như tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X, khi gắn liền với các chương trình như Rung chuông vàng, Đường lên đỉnh Olympia... Cô hiện là bà mẹ một con, có vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn.

Sắc vóc trẻ trung của MC Diệp Chi ở tuổi cận kề tứ tuần.