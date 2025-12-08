Góc chữa lành cho những tâm hồn xa xứ ở đất nước Mặt trời mọc

Những ngày tháng 11, 12, Nhật Bản bỗng trở nên xinh đẹp và sống động hơn bao giờ hết. Khi những cơn gió cuối năm bắt đầu mơn man từng góc phố, nỗi nhớ nhà của không ít người con xa xứ nơi đây lại cồn cào. Chị Nhâm, một người Việt đã sống và làm việc tại Nhật gầm 10 năm nay quyết định thực hiện một chuyến hành trình chữa lành quý giá tại Hakone và Kazo. Đây là hai vùng đất xinh đẹp với những tán cây lá vàng, những thảm cỏ lau trắng muốt.

Hakone và Kazo - hai vùng đất ngập sắc vàng những ngày cuối năm.

Tháng 11, khí hậu ở Nhật Bản bắt đầu có nhiều sự thay đổi, se lạnh, dễ chịu, cảnh sắc thiên nhiên trở nên rực rỡ hơn, hệt như một lời mời gọi êm dịu. Những ngày này, vùng đất Hakone khoác lên mình vẻ đẹp lãng mạn và trong trẻo.

Đền Hakone là ngôi đền nổi tiếng nằm ở tỉnh Kanagawa giáp ranh với thủ đô Tokyo. Được biết, mỗi năm ngôi đền đón khoảng 2 triệu lượt khách thăm quan trong và ngoài nước. Đặc biệt, cổng Torii Đỏ nổi trên hồ Ashi có tên là Heiwa no torii, nghĩa là Cổng Torii của hoà bình, được rất nhiều người yêu thích. Đây là địa điểm nổi tiếng trên các mạng xã hội chia sẻ hình ảnh.

Cổng Torri Đỏ nổi giữa nền trời xanh thu hút nhiều khách du lịch.

Chị Nhâm đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp khó cưỡng khi ngồi trên thuyền trôi lững lờ trên Hồ Ashi, ngắm nhìn mặt nước xanh như ngọc phản chiếu mây trời. Phía xa, Cổng Torii Đỏ sừng sững vươn mình ra mặt nước, tạo nên một góc ảnh độc đáo, nơi sự linh thiêng giao thoa với sự yên bình của thiên nhiên.

Dọc hành trình, ngắm nhìn Núi Phú Sĩ cùng cảnh núi non trùng điệp, khiến người lữ khách cảm thấy kinh ngạc vì sự vĩ đại của tạo hóa. Ở đó, người ta bỗng thấy mình nhỏ bé và những ưu phiền dường như tan biến.

Màu nước xanh trong nơi mặt hồ khiến lòng người thư thái hơn.

Hằng năm cứ vào mùa thu chuẩn bị sang đông, khu vực cao nguyên Sengokuhara ở Hakone, tỉnh Kanagawa, bước vào mùa cỏ lau (susuki) trổ bông. Mỗi sáng, lớp sương mỏng còn đọng trên ngọn cỏ khiến cả cánh đồng trở nên sáng rực dưới nắng ban mai. Nhưng khi nắng lên, sắc vàng của cỏ trải đều, tạo cảm giác một mặt phẳng rộng nối liền với các sườn núi.

Những cánh đồng cỏ lau trổ bông đẹp đến động lòng người.

Điều tuyệt vời nhất để xoa dịu những mệt mỏi sau 5 năm làm việc tại Nhật Bản chính là văn hóa tắm Onsen. Onsen là truyền thống tắm suối nước nóng tự nhiên tồn tại qua nhiều thế kỷ ở Nhật Bản. Ngâm mình trong dòng nước khoáng nóng ấm áp, giữa không gian tĩnh lặng của rừng núi Hakone, cảm giác căng thẳng cũng được xoa dịu, nhẹ nhàng.

Rời xa sự hùng vĩ của Hakone, chị Nhâm tìm về Kazo - một thị trấn nhỏ nép mình trong sự yên bình của Kanagawa. Kazo không nổi tiếng với kỳ quan, nhưng lại là nơi lý tưởng để tìm thấy sự bình yên từ chính nhịp sống chậm rãi và cảnh sắc lãng mạn.

Kazo Hanasaki Water Park là điểm dừng chân thú vị với nhiều người. Trong thời điểm giao mùa, khu vực quanh công viên biến thành một miền cổ tích ngập tràn sắc vàng. “Bước đi giữa thảm lá vàng ngập trời xung quanh, mình cảm nhận rõ rệt hương vị trong lành, cảnh thực sự đẹp đến động lòng người”, chị Nhâm chia sẻ.

Kazo Hanasaki Water Park ngập sắc vàng.

Sắc vàng càng nổi bật giữa bầu trời trong xanh.

Đây được coi là thời điểm đẹp nhất năm để ngắm lá vàng tại Kazo Hanasaki Water Park.

Đến Kazo, bước những bước thong thả trên những con đường vắng, ngắm nhìn những ngôi nhà gỗ truyền thống. Sự yên tĩnh, không xô bồ của vùng đất nơi đây khiến chị Nhâm cảm thấy lòng mình bình yên và tĩnh lặng.

Đối với một người con xa xứ như chị Nhâm, đã quen với văn hóa và nhịp sống xứ người, cái lạnh cuối năm lại càng khuấy động nỗi nhớ nhà. Chuyến đi đến Hakone và Kazo không chỉ là hành trình du lịch. Đó là một hành trình tâm lý để chị tự chữa lành và nạp đầy năng lượng tích cực trước khi chính thức đón nhận một năm mới sắp đến - 2026.