Tuyệt chiêu 'câu' loài đặc sản được du khách săn đón ở núi Cấm

Núi Cấm (hay còn gọi Thiên Cấm Sơn) toạ lạc tại xã Núi Cấm, tỉnh An Giang, cao khoảng 710m so với mực nước biển. Đây là đỉnh núi cao nhất trong dãy Thất Sơn - vùng sơn địa độc đáo không chỉ của An Giang mà còn của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Phương Vũ

Đến với Núi Cấm, du khách không chỉ được tận hưởng không khí trong lành, phong cảnh hùng vĩ mà còn có cơ hội thưởng thức những đặc sản mang hương vị núi rừng như: bánh xèo, măng tươi, gà hấp bầu, gà đốt, lẩu mắm hay cá lóc nướng trui. Trong đó, món được nhiều người “săn lùng” nhất chính là cua đá núi - đặc sản lạ, giá thành không rẻ nhưng luôn trong tình trạng khan hiếm. Ảnh: T.Q

Cua đá núi có màu đỏ tía, rất nhanh nhẹn và nổi tiếng… “háu chiến”. Chúng thường trú ngụ trong các hốc đá, khe đá ven suối, khiến việc săn bắt rất khó khăn. Ảnh: T.Q

Anh Trần Văn Sỹ (46 tuổi, ngụ phường Tịnh Biên) cho biết, khác với cua đồng, cua núi rất khó bắt bằng tay, thợ săn phải dùng cần câu chuyên dụng. Cần câu làm từ cây trúc hoặc tre dài khoảng 1m, đầu buộc chùm dây thun để dụ cua. Ảnh: T.Q

“Cái khó là làm sao đưa chùm dây thun nhấp nhử ngay cửa hang, cua tưởng là con mồi sẽ kẹp vào. Người câu phải tập trung cao độ. Chỉ cần kéo nhẹ để cua tưởng con mồi đang bỏ chạy, nó sẽ kẹp mạnh hơn. Lúc đó, người câu mới giật tay thật nhanh để kéo cua ra khỏi hang”, anh Sỹ tiết lộ. Ảnh: T.Q

Theo người dân địa phương, cua núi có vị ngọt tự nhiên nhờ ăn lá cây rừng và côn trùng. Mùa mưa là thời điểm cua phát triển mạnh, xuất hiện nhiều con già với mai tím sẫm và những đốm lông đặc trưng rất đẹp mắt.

Trước đây, cua núi từng là nguồn thu nhập quan trọng của người dân sống quanh núi. Mỗi ngày, người dân bắt được 3-5kg và có thể kiếm vài triệu đồng. Tuy nhiên, những năm gần đây, số lượng cua giảm mạnh, dẫn đến giá tăng cao.

Hiện cua núi có giá khoảng 200.000 - 300.000 đồng/kg, tuỳ kích cỡ. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có cua để mua. Người mua thường phải đặt trước để người dân lên núi săn bắt cho đủ số lượng.

Cua núi được chế biến thành nhiều món hấp dẫn như luộc, rang me, rang muối…. Nhưng dù chế biến bằng cách nào, thịt cua vẫn giữ được hương vị tự nhiên, khiến thực khách đến núi Cấm một lần là nhớ mãi. Ảnh: T.Q