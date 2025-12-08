Loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, bổ dưỡng cho mọi gia đình

Bắp non - thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Hàm lượng kali và magie trong bắp non giúp điều hòa huyết áp, duy trì nhịp tim ổn định và tăng cường sức khỏe mạch máu. Kali giúp giảm áp lực lên thành mạch, còn magie hỗ trợ co bóp cơ tim, nhờ đó bắp non trở thành thực phẩm tốt cho hệ tim mạch.

Bắp non chứa carotenoid, đặc biệt là lutein và zeaxanthin - hai chất chống oxy hóa giúp bảo vệ võng mạc, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Ngoài ra, các chất này còn giúp duy trì làn da khỏe mạnh và làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

Bắp non cung cấp lượng nhỏ canxi và magie, giúp duy trì sức khỏe xương khớp và giảm nguy cơ chuột rút, mệt mỏi cơ bắp. Khi kết hợp với chế độ ăn cân đối, bắp non góp phần duy trì thể lực và sức khỏe tổng thể.

Món ngon với bắp non

Bắp non xào bơ

Với thành phần nguyên liệu chính là bắp non hòa quyện cùng một chút bơ béo bùi ăn là ghiền. Từng trái bắp non giòn rụm, thêm chút béo của bơ lạt và mỡ hành tạo nên một món ăn không thể chối từ.

Bắp non xào tỏi

Một trong những món ăn từ bắp non mang hương vị thanh đạm, thơm ngon được lựa chọn chính là món bắp non xào tỏi chay. Bắp non sau khi được chế biến và cắt khúc vừa ăn rồi được xào trên bếp cùng với tỏi, ớt và lá quế tạo nên một món ăn vàng ươm giòn ngọt hấp dẫn.

Tim heo xào bắp non

Tim heo xào bắp non cũng là một trong những món ăn thân quen trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Món ăn được ưa chuộng không chỉ bởi màu sắc hấp dẫn mà còn bởi hương vị thơm ngon đặc trưng của từng hương vị từ bắp non, tim heo hay đến từng loại rau củ.

Bắp non kho tiêu

Bắp non kho tiêu sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai chưa biết ăn gì vào thời tiết se lạnh. Khi chiên bắp non, bạn cần đảo đều để tránh bị khét một bên. Bắp non sau khi được kho xong vẫn giữ được độ giòn, ngọt hòa quyện cùng nước sốt tiêu cay nồng tạo nên một món ngon cực kỳ đưa cơm.

Bắp non kho cà chua

Một món ngon tiếp theo được làm từ bắp non mang hương vị thơm ngon không kém bắp non kho tiêu chính là món bắp non kho cà chua. Từng trái bắp giòn ngọt thấm đều nước sốt cà chua chua chua ngọt ngọt sẽ khiến bữa cơm của bạn hấp dẫn hơn!

Bắp non chiên giòn

Một món ăn vặt từ bắp non mà bạn nhất định phải thử qua chính là món bắp non chiên giòn cực kỳ bắt miệng đấy. Bắp non sau khi được làm sạch để ráo sau đó áo thêm một lớp bột chiên giòn rồi đem chiên trên chảo đến khi vàng đều thì vớt ra rim cùng hỗn hợp nước mắm là hoàn thành.Bạn sẽ cảm nhận được hương vị thơm ngon khó cưỡng của bắp giòn giòn cùng vị cay mặn nhẹ nhàng ngay khi thưởng thức lần đầu tiên.

Bắp non chiên xù

Một món ngon từ bắp non với công thức đơn giản có thể áp dụng trong bữa ăn hằng ngày hay ăn vặt cho cả nhà đều được chính là món bắp non chiên xù. Bắp non sau khi chiên xù, bạn hãy chấm cùng nước sốt me để cảm nhận được độ giòn ngọt, hương vị chua cay một cách trọn vẹn và đặc biệt nhất.

Mì căn xào bắp non

Mì căn xào bắp non sẽ là món mang đến cho bạn hương vị cực kỳ thơm ngon và lôi cuốn. Đây là một món chay được kết hợp giữa bắp non, nhiều loại rau củ và mì căn được xào vừa chín tới vẫn giữ nguyên được độ giòn ngọt của từng rau củ, độ dai dai của mì căn tạo nên một món ăn hấp dẫn ngay từ miếng đầu tiên thưởng thức.

Dồi trường xào bắp non

Bắp non được xào lên cùng dồi trường sau khi làm sạch và nấu chín kết hợp cùng một ít rau củ khác tạo nên một món ngon không thể chối từ dành cho những người sành ăn. Dồi trường giòn sần sật, bông cải và bắp non trắng nõn giữ được độ tươi xanh như lúc ban đầu sau khi đã nấu chín.