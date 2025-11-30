Loại quả chín vào mùa đông được xem là 'vua thanh đờm', thêm vào món canh càng ngon và tốt cho hệ hô hấp mùa lạnh

"Vua thanh đờm" trong mùa lạnh

Ô liu có vị chát nhẹ khi ăn, nhưng sau đó lại có vị ngọt hậu rất dễ chịu. Mùa đông cũng là mùa mà ô liu chín. Từ xưa đã được gọi là loại quả "vua long đờm". Theo chuyên gia dinh dưỡng, quả ô liu có tác dụng hỗ trợ long đờm, giảm ho, giảm cảm giác khô rát cổ hạng.

Với lượng vitamin, khoáng chất dồi dào, khi ăn quả ô liu giúp bổ sung vitamin, khoáng chất và axit béo tốt cho cơ thể giúp tăng cường hệ miễn dịch trong thời tiết lạnh.

Mỗi ngày có thể ăn 5 – 6 quả ô liu để bổ sung dưỡng chất thiết yếu và hỗ trợ bảo vệ đường hô hấp.

Cách sử dụng ô liu để đạt hiệu quả

Theo chuyên gia dinh dưỡng Viện dinh dưỡng quốc gia, khi dùng ô liu tươi nên ngâm trong nước trước để giảm bớt vị đắng tự nhiên. Ô liu có thể được ướp cùng các loại thảo mộc và gia vị như tỏi, chanh, hương thảo hoặc ớt… sẽ tăng hương vị, dễ ăn hơn.

Ô liu có thể dùng như món ăn vặt lành mạnh hoặc kết hợp trong nhiều món ăn như salad, sandwich, pizza hay chế biến cùng thảo mộc để tăng hương vị. Dùng loại quả này nấu canh sẽ cho ra nước dùng trong vắt, ngọt thanh, lạ miệng.

Ô liu cũng là món ăn nhẹ lành mạnh, phù hợp thay thế các món chiên dầu nhiều năng lượng. Kết hợp ô liu với pho mát, bánh quy giòn hoặc trái cây trong salad sẽ giúp món ăn hấp dẫn hơn mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

Món ngon với quả ô liu mùa đông khô hanh

Vào mùa đông hanh khô, cơ thể dễ mất nhiều nước và cần bổ sung nhiều hơn. Một trong những cách chế biến phù hợp nhất cho mùa đông là canh ô liu sườn lợn lê tuyết. Món canh này giúp bổ sung nước, thanh nhiệt phổi, đồng thời hỗ trợ giảm các triệu chứng ho, khô họng. Mọi người có thể tham khảo.

Nguyên liệu làm canh ô liu sườn lợn:

+ 15-20 quả ô liu tươi

+ 3 lạng sườn lợn

+ 1 quả lê

+ Ít muối

Cách làm canh ô liu sườn lợn:

Bước 1: Quả ô liu đem rửa sạch, cắt đôi hoặc dùng sống dao gõ nhẹ vào từng quả ô liu để giúp tiết ra hương vị hơn. Quả lê rửa sạch, cắt thành từng miếng và bỏ lõi.

Sườn lợn rửa sạch, cho vào nồi nước lạnh, thêm chút rượu nấu ăn đun sôi rồi hớt bọt giúp cho nước dùng trong và không còn mùi tanh. Sau đó, cho sườn đã chần, quả ô liu và lê đã chuẩn bị vào nồi, thêm nước vừa đủ, ninh trong vòng 1 giờ.

Cuối cùng, bạn nêm gia vị vừa ăn là được. Những người có cơ địa hàn lạnh, khi nấu canh có thể cho thêm vài lát gừng vào.

Món canh khi đã hoàn thành nước trong, vị ngọt thanh của lê và ngọt lạ miệng của ô liu. Ăn nóng canh này sẽ tốt cho sức khỏe hơn.

Quả ô liu thêm vào món canh tốt cho sức khỏe.