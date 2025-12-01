Đậu phụ giá rẻ làm món này cả nhà thi nhau gắp

Nguyên liệu:

- 2 miếng đậu

- 2 quả trứng gà

- 1/3 củ cà rốt

- 3-4 cọng hành lá

- Hạt tiêu

- 1 muỗng canh hạt nêm

- 1/4 muỗng canh muối

- 1/2 muỗng canh dầu mè

- Rong biển.

Cách làm:

Dầm nhuyễn đậu phụ.

Trộn đều cùng cà rốt xắt nhỏ, hành lá, trứng và các loại gia vị.

Tráng một lớp dầu mỏng lên chảo. Đặt rong biển lên rồi múc hỗn hợp trứng đậu lên rong biển. Mỗi miếng rong biển thì cho khoảng 2 muỗng hỗn hợp trứng đậu là vừa.

Rán vàng đều 2 mặt.

Đậu phụ chiên cách này chấm cùng tương ớt rất ngon.

Món ngon lạ miệng rất được lòng các thực khách nhí!