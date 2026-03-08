Loại thịt giàu protein ngang trứng và sữa, ăn vào tốt tim, khoẻ xương, nấu món này thơm ngon mới lạ

Tôm là loại thịt này chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như đạm, canxi, photpho, acid béo không cholesterol và các chất khoáng cần thiết cho cơ thể.

Hàm lượng các chất dinh dưỡng, đặc biệt là protein có trong loại thịt này rất cao.

Thế nên ngoài sữa, trứng hay thịt cá thì thịt tôm cũng là một loại thực phẩm cung cấp protein hàng đầu. Ăn tôm thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ và tăng cường sức khỏe xương khớp.

Tôm có thể làm nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn thơm ngon khác nhau. Loại thịt này có thể thúc đẩy sức khỏe của tim và não do hàm lượng axit béo omega-3.

Nếu đã “ngán” bún riêu cua quen thuộc, bạn có thể làm ngay bún riêu tôm thịt phiên bản vừa đậm đà vừa thanh ngọt, dễ ăn mà vẫn đủ chất. Nước dùng ninh xương trong veo, viên riêu dai mềm từ thịt xay, giò sống và tôm khô, thêm chút mắm ruốc dậy mùi…

Khác với riêu cua truyền thống, bún riêu tôm thịt có vị ngọt đậm tự nhiên từ xương hầm và tôm khô, kết hợp độ mềm dai của giò sống và thịt xay. Món ăn này phù hợp với những ai không quen mùi cua hoặc muốn đổi vị cho bữa ăn gia đình. Dân Việt giới thiệu cách nấu món này như sau:

Nguyên liệu làm bún riêu tôm thịt:

*Phần riêu:

- Thịt xay

- Giò sống

- Tôm khô (ngâm mềm, giã hoặc xay nhuyễn)

- 1 quả trứng

- Gia vị: tiêu, đường, hạt nêm, dầu điều

*Phần nước dùng:

- Sườn heo

- 1 củ hành tây

- Cà chua

- Đậu hũ

- Gia vị: đường, nước mắm, hạt nêm, màu gạch (dầu điều), 1 ít mắm ruốc

- Bún tươi, rau thơm, giá, chuối bào.

Cách làm bún riêu tôm thịt:

* Làm viên riêu tôm thịt

- Tôm khô ngâm mềm, giã hoặc xay nhuyễn.

- Trộn tôm với thịt xay, giò sống và trứng.

- Nêm tiêu, đường, hạt nêm, dầu điều.

- Trộn đều rồi vo thành từng viên vừa ăn.

* Nấu nước dùng

- Ninh sườn cùng hành tây khoảng 45 phút để nước ngọt tự nhiên. Vớt hành tây ra. Thả từng viên riêu vào nồi, nấu đến khi nổi lên.

Ninh sườn, cho riêu vào, cho đậu hũ

- Nêm đường, nước mắm, hạt nêm, thêm màu gạch và 1 ít mắm ruốc để dậy mùi. Cho cà chua và đậu hũ vào, đun thêm vài phút cho thấm vị.

Thêm cà chua

Bí quyết để tô bún riêu thêm ngon:

- Không nên khuấy mạnh khi thả riêu để viên không bị vỡ.

- Mắm ruốc chỉ cho lượng vừa phải để tạo mùi thơm nhẹ, không át vị ngọt của nước xương.

- Có thể thêm ớt sa tế nếu thích vị cay đậm đà hơn.

Một tô bún riêu tôm thịt nóng hổi, nước dùng trong ngọt, viên riêu mềm dai quyện cùng rau sống tươi mát đủ để làm mới thực đơn gia đình mà không hề cầu kỳ.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thuý Diễm thực hiện!